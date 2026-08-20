Συγκινητική διάσωση όρνιου στον ΒΟΑΚ και τραγωδία με 21χρονο στο Ρέθυμνο

Δύο διαφορετικά περιστατικά απασχόλησαν την επικαιρότητα στο Ρέθυμνο, αναδεικνύοντας τόσο την ανθρώπινη αλληλεγγύη όσο και την τραγική πλευρά της καθημερινότητας. Ένας πολίτης κινητοποιήθηκε άμεσα για να σώσει ένα εξαντλημένο όρνιο που βρέθηκε ακινητοποιημένο στη μέση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Την ίδια περίοδο, ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα συγκλόνισε την περιοχή, με έναν 21χρονο οδηγό μηχανής να χάνει τη ζωή του.

Η συγκινητική διάσωση του όρνιου στον ΒΟΑΚ

Μία πράξη αλληλεγγύης εκτυλίχθηκε στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στο ύψος του Ρεθύμνου, όταν ένα εξαντλημένο όρνιο εντοπίστηκε ακινητοποιημένο στη μέση του δρόμου. Ο Θανάσης Γούναρης, κινούμενος με το όχημά του, αντιλήφθηκε την παρουσία του αρπακτικού, την ώρα που δεκάδες αυτοκίνητα περνούσαν από το σημείο, δημιουργώντας κίνδυνο για τη ζωή του.

Ο κ. Γούναρης σταμάτησε αμέσως και, μαζί με άλλους οδηγούς που βρίσκονταν εκεί, διέκοψαν προσωρινά την κυκλοφορία. Με προσοχή, απομάκρυναν το όρνιο από το οδόστρωμα, προστατεύοντάς το από διερχόμενα οχήματα. Στη συνέχεια, του προσέφερε λίγο νερό και τροφή, διασφαλίζοντας ότι θα παρέμενε σε ασφαλές σημείο, ενώ επικοινώνησε με την οργάνωση ΑΝΙΜΑ στην Αθήνα για καθοδήγηση.

Κατόπιν των οδηγιών που έλαβε, κάλεσε τη Δασική Υπηρεσία Ρεθύμνου, η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα. Στελέχη της υπηρεσίας παρέλαβαν με ασφάλεια το πουλί, το οποίο φαινόταν εξαντλημένο και πιθανότατα χρειαζόταν ενυδάτωση και ηλεκτρολύτες. Το όρνιο θα λάβει την απαραίτητη φροντίδα και, μόλις η κατάστασή του το επιτρέψει, θα απελευθερωθεί ξανά στο φυσικό του περιβάλλον.

Οι σκέψεις του πολίτη που βοήθησε

Ο Θανάσης Γούναρης, μέσω ανάρτησής του, περιέγραψε το περιστατικό και εξέφρασε τις ευχαριστίες του σε όλους όσοι σταμάτησαν για να προσφέρουν βοήθεια. Επίσης, ευχαρίστησε τη Δασική Υπηρεσία Ρεθύμνου για την άμεση ανταπόκρισή της. Όπως σημείωσε, η ακριβής αιτία της εξάντλησης του όρνιου δεν είναι γνωστή, αν και ανέφερε ως πιθανές αιτίες τη ζέστη, την έλλειψη νερού ή τροφής, τον αποπροσανατολισμό ή ακόμα και τις πρόσφατες φωτιές στην περιοχή, τονίζοντας ότι μόνο οι ειδικοί μπορούν να διαπιστώσουν την ακριβή αιτία.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Γούναρης υπογράμμισε τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Για αρκετή ώρα άνθρωποι που δεν γνωρίζαμε ο ένας τον άλλον μείναμε στο ίδιο σημείο για έναν και μόνο λόγο: να μη χαθεί μια ζωή». Κλείνοντας, πρόσθεσε μια σκέψη για την αξία της ανθρώπινης παρέμβασης: «Για να σωθεί μια ζωή δεν χρειάζεται πάντα να κάνεις κάτι σπουδαίο. Χρειάζεται, μερικές φορές, απλώς να μην την προσπεράσεις».

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα στον Αδελιανό κάμπο

Σε ένα εντελώς διαφορετικό περιστατικό, ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 19 Αυγούστου 2026, στο Ρέθυμνο. Το δυστύχημα έλαβε χώρα σε παραθαλάσσιο χώρο στον Αδελιανό κάμπο, όταν ένα ταξί και μία μηχανή συγκρούστηκαν μετωπικά, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού της μηχανής.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο οδηγός του δίκυκλου ήταν ένας 21χρονος άνδρας, ο οποίος παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος, έχασε τη ζωή του από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μετωπικό τροχαίο παραμένουν ασαφείς.

Διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος

Η Τροχαία έχει αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στο θανατηφόρο δυστύχημα. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα για να ρίξουν φως στο πώς συνέβη η μετωπική σύγκρουση μεταξύ του ταξί και της μηχανής στον Αδελιανό κάμπο του Ρεθύμνου.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit