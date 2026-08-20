Παρατεταμένη ζέστη αναμένεται μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη, με σταδιακή αποκλιμάκωση προς το τέλος Αυγούστου

Στον κλοιό ενός παρατεταμένου διαστήματος αρκετά υψηλών θερμοκρασιών αναμένεται να βρεθεί ολόκληρη η χώρα από αύριο Παρασκευή, με τη ζέστη να διαρκεί μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Η κορύφωση των θερμοκρασιών τοποθετείται περίπου μεταξύ 23 και 26 Αυγούστου, ενώ στη συνέχεια προβλέπεται βαθμιαία αποκλιμάκωση.

Ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, επισημαίνει ότι η ζέστη θα έχει διάρκεια, αλλά τα πιο πρόσφατα στοιχεία «μαλακώνουν» το θερμό σενάριο προς το τέλος του μήνα. Από την πλευρά του, ο προγνώστης καιρού Σάκης Αρναούτογλου κάνει λόγο για έντονη ζέστη που «θα μας κουράσει» και δεν αποκλείει θερμοκρασίες έως και 40 ή 41 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόβλεψη για την παρατεταμένη ζέστη

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, το πιθανότερο σενάριο περιλαμβάνει ένα παρατεταμένο διάστημα αρκετά υψηλών θερμοκρασιών. Αυτό το διάστημα θα έχει την κορύφωσή του περίπου στις 23 με 26 Αυγούστου, για να ακολουθήσει στη συνέχεια μια βαθμιαία αποκλιμάκωση.

Ο ίδιος τονίζει πως η ζέστη θα παραμείνει και θα έχει διάρκεια, ωστόσο η προοπτική προς το τέλος του Αυγούστου κλίνει πλέον περισσότερο προς σταδιακή υποχώρηση παρά προς περαιτέρω κλιμάκωση. Η εικόνα από το σημερινό ensemble δείχνει μια σαφέστερη τάση υποχώρησης της ζέστης σε σχέση με τα προηγούμενα τρεξίματα, κυρίως μετά τις 26-27 Αυγούστου.

Κορύφωση των θερμοκρασιών και η έννοια του καύσωνα

Οι μετεωρολόγοι αναμένουν έντονη ζέστη με διάρκεια τις επόμενες ημέρες. Ο Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει ότι προς το παρόν είναι ασφαλέστερο να γίνεται λόγος για ένα παρατεταμένο επεισόδιο πολύ υψηλών θερμοκρασιών, το οποίο ενδέχεται να αποκτήσει χαρακτηριστικά καύσωνα, αν διατηρηθεί ή ενισχυθεί το υπάρχον θερμό σήμα στις επόμενες ανανεώσεις των προγνωστικών μοντέλων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει, η μέγιστη θερμοκρασία δεκαημέρου αναμένεται να φτάσει τους 37,2 βαθμούς Κελσίου. Εξηγεί ότι, ακόμη και στο θερμότερο τμήμα του επεισοδίου, η ensemble πρόγνωση για την Αθήνα δεν υποστηρίζει αυτή τη στιγμή ακραίες τιμές της τάξης των 40°C και άνω. Αυτό ενισχύει περισσότερο τον χαρακτηρισμό «παρατεταμένη ζέστη» παρά «ισχυρός καύσωνας». Αντίθετα, ο Σάκης Αρναούτογλου επεσήμανε ότι δεν αποκλείεται να υπάρξουν και 40άρια, ακόμη και 41 βαθμοί Κελσίου, με πολλή ζέστη να κυλάει το επόμενο δεκαήμερο.

Η εικόνα για την Αθήνα

Στην Αθήνα, η θερμοκρασία αναμένεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα μέχρι περίπου τις 26 Αυγούστου. Οι μέγιστες θερμοκρασίες, σύμφωνα με το μοντέλο ECMWF, θα κυμανθούν γύρω στους 36-37°C, με παρόμοια εικόνα να δίνει και το μοντέλο GEFS. Γενικά, από τις 23 Αυγούστου και μετά, οι μέγιστες θερμοκρασίες στην πρωτεύουσα κινούνται γύρω στους 37-38°C, χωρίς ισχυρό σήμα για ακραίες τιμές άνω των 40°C.

Το σημαντικό είναι ότι δεν εμφανίζεται πλέον η ανοδική συνέχεια που άφηναν να εννοηθεί τα προηγούμενα ensembles προς το τέλος του δεκαημέρου. Αντίθετα, από τις 27 Αυγούστου και μετά, το ECMWF προβλέπει σταδιακή υποχώρηση της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας: περίπου 35°C στις 27 Αυγούστου, 33,5-34°C στις 28 Αυγούστου και γύρω στους 34°C στις 29 Αυγούστου. Ενδιαφέρουσα είναι και η συμπεριφορά των ελάχιστων θερμοκρασιών, οι οποίες μετά τις πολύ υψηλές τιμές των 37-38°C γύρω στις 24-27 Αυγούστου, αναμένεται να υποχωρήσουν προς τους 25-26°C στο τέλος της περιόδου, περιορίζοντας την ένταση της νυχτερινής ζέστης.

Η κατάσταση στη Λάρισα και η διάρκεια του φαινομένου

Για την περιοχή της Λάρισας, το μοντέλο ECMWF ENS διατηρεί κατά κανόνα τις μέγιστες θερμοκρασίες περίπου στους 36-38°C. Το μοντέλο GEFS, από την άλλη πλευρά, είναι θερμότερο και για αρκετές ημέρες προβλέπει θερμοκρασίες που πλησιάζουν τους 39-40°C. Υπάρχει επομένως μια σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο συστημάτων ως προς την ένταση της ζέστης στην περιοχή.

Ωστόσο, εκεί όπου τα δύο συστήματα συμφωνούν περισσότερο είναι στη διάρκεια του φαινομένου. Από τις 21-22 Αυγούστου και ουσιαστικά μέχρι το τέλος του δεκαημέρου, η θερμοκρασία αναμένεται να παραμείνει επίμονα υψηλή. Παράλληλα, η απουσία ουσιαστικών βροχοπτώσεων ενισχύει την εικόνα μιας σταθερής, ξηρής και πολύ θερμής περιόδου, καθιστώντας τη μεγάλη διάρκεια της ζέστης το στοιχείο που αξίζει περισσότερο την προσοχή.

Σταδιακή αποκλιμάκωση προς το τέλος του μήνα

Η προοπτική για το τέλος του Αυγούστου δείχνει μια σαφή τάση για σταδιακή υποχώρηση των θερμοκρασιών. Μετά τις 26-27 Αυγούστου, η ζέστη αναμένεται να αρχίσει να υποχωρεί. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια αλλαγή σε σχέση με προηγούμενες προβλέψεις που άφηναν να εννοηθεί μια ανοδική συνέχεια των θερμοκρασιών.

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες, οι οποίες είχαν φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα γύρω στις 24-27 Αυγούστου, αναμένεται να υποχωρήσουν προς τους 25-26°C στο τέλος της περιόδου. Αυτό σημαίνει ότι θα περιοριστεί και η ένταση της νυχτερινής ζέστης, προσφέροντας μια ανάσα δροσιάς προς το κλείσιμο του μήνα.

Πηγή: Newsit