Η κηδεία του Στέφανου Μάνου: Το «τελευταίο αντίο» στον πρώην υπουργό σε κλίμα οδύνης

Σε κλίμα οδύνης και συγκίνησης πραγματοποιήθηκε σήμερα, 20 Αυγούστου 2026, η κηδεία του πρώην υπουργού Στέφανου Μάνου. Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου συγκεντρώθηκαν για να τον αποχαιρετήσουν, δίνοντας το «παρών» στο «τελευταίο αντίο» στον άνθρωπο που άφησε ένα έντονο πολιτικό αποτύπωμα. Η εξόδιος ακολουθία έλαβε χώρα με την παρουσία πολλών προσωπικοτήτων της πολιτικής σκηνής, οι οποίοι τίμησαν τη μνήμη του εκλιπόντος.

Πλήθος κόσμου στην εξόδιο ακολουθία

Στην εξόδιο ακολουθία του Στέφανου Μάνου παραβρέθηκαν άνθρωποι που συνδέθηκαν μαζί του καθ' όλη τη διάρκεια της πολυετούς πολιτικής του πορείας, καθώς και στελέχη της σημερινής πολιτικής σκηνής. Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Επίσης, το «παρών» έδωσαν ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, και ο υπουργός Εσωτερικών, Θόδωρος Λιβάνιος. Στην τελετή βρέθηκαν ακόμη ο Θόδωρος Σκυλακάκης, ο Παναγιώτης Πικραμμένος και ο Γιώργος Αλογοσκούφης, τιμώντας τη μνήμη του πρώην υπουργού και την προσφορά του στον δημόσιο βίο.

Η μακρά πολιτική διαδρομή

Ο Στέφανος Μάνος είχε μια μακρά πολιτική διαδρομή που εκτεινόταν σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Με την πολιτική ασχολήθηκε για πρώτη φορά το 1977, όταν εξελέγη βουλευτής Β’ Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του ίδιου έτους. Στη συνέχεια, ανέλαβε τη θέση του υφυπουργού Δημοσίων Έργων στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών, ο Στέφανος Μάνος πέρασε από σειρά κυβερνητικών θέσεων. Στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, διετέλεσε υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθώς και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το 1998, διεγράφη από τη Νέα Δημοκρατία.

Τον Απρίλιο του 1999, ίδρυσε το κόμμα των Φιλελευθέρων, το οποίο είχε ως έμβλημα τον ταύρο και στις ευρωεκλογές του ίδιου έτους έλαβε 1,62%. Αργότερα, στις εκλογές του 2000, συνεργάστηκε με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ στις εκλογές του 2004 συνεργάστηκε με το ΠΑΣΟΚ. Υπήρξε επίσης συνιδρυτής της «Δράσης».

Σημαντικές παρεμβάσεις και έργο

Ο Στέφανος Μάνος συνέδεσε το όνομά του με σημαντικές παρεμβάσεις σε τομείς όπως η πολεοδομία, το περιβάλλον και η καθημερινότητα των πόλεων. Επί των ημερών του, προώθησε την προστασία εκατοντάδων παραδοσιακών οικισμών, συμβάλλοντας στη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της χώρας.

Επιπλέον, καθιερώθηκαν αυστηρότεροι περιβαλλοντικοί κανόνες και επιβλήθηκαν πρόστιμα σε βιομηχανίες που προκαλούσαν ρύπανση, δείχνοντας τη δέσμευσή του για την προστασία του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική θεωρείται η παρέμβασή του για την Πλάκα, όπου προώθησε την πεζοδρόμηση της περιοχής και την απομάκρυνση των νυχτερινών κέντρων.

Επί της θητείας του, έγιναν επίσης πεζοδρομήσεις σε διάφορες περιοχές της Αθήνας και προωθήθηκαν οι λεωφορειολωρίδες, με στόχο τη βελτίωση της κυκλοφορίας και της ποιότητας ζωής στην πρωτεύουσα. Για την προσφορά του, ο Στέφανος Μάνος είχε τιμηθεί από τη Γαλλική Δημοκρατία με τον τίτλο του Ιππότη της Λεγεώνος της Τιμής.

Η ζωή και οι σπουδές του Στέφανου Μάνου

Ο Στέφανος Μάνος γεννήθηκε στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 1939. Η ακαδημαϊκή του πορεία ήταν αξιοσημείωτη, καθώς σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός με ειδίκευση στην αεροδυναμική στο φημισμένο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης.

Στη συνέχεια, διεύρυνε τις γνώσεις του αποκτώντας μεταπτυχιακό τίτλο MBA από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, γεγονός που υπογράμμισε την επιστημονική του κατάρτιση πριν την είσοδό του στην πολιτική σκηνή της χώρας.

Η απώλεια του πρώην υπουργού

Ο πρώην υπουργός, Στέφανος Μάνος, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών, ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο, στις 15 Αυγούστου 2026. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, τα οποία τον είχαν ταλαιπωρήσει.

Η απώλειά του αφήνει πίσω της ένα έντονο πολιτικό αποτύπωμα, αναγνωρίζοντας την πολυετή του προσφορά και τις σημαντικές του παρεμβάσεις στον δημόσιο βίο, διαμορφώνοντας ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ελληνική πολιτική ιστορία.

Πηγή: Newsit