Φορτηγό πλοίο προσέκρουσε στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 19 Αυγούστου στην Παλιά Γέφυρα της Χαλκίδας, όταν ένα φορτηγό πλοίο προσέκρουσε ελαφρώς στις εγκαταστάσεις της συρταρωτής γέφυρας κατά τη διέλευσή του από τον στενό πορθμό του Ευρίπου. Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία στους παρευρισκόμενους, ενώ οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα. Μετά το συμβάν, το πλοίο συνέχισε κανονικά τον πλου του, και αναμένεται να πραγματοποιηθεί λεπτομερής αυτοψία για τη διαπίστωση τυχόν φθορών.

Η στιγμή της πρόσκρουσης

Το φορτηγό πλοίο, τύπου cargo, επιχειρούσε να περάσει από το άνοιγμα των περίπου 39 μέτρων της Παλιάς Γέφυρας της Χαλκίδας. Ωστόσο, κατά τη διέλευσή του, δεν κατάφερε να διατηρήσει απόλυτα σταθερή πορεία, ούτε να ακολουθήσει την απαιτούμενη ευθυγράμμιση. Ως αποτέλεσμα, η αριστερή πλευρά του πλοίου ήρθε σε ελαφρά επαφή με τις εγκαταστάσεις της συρταρωτής γέφυρας.

Το συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο από περαστικούς και θαμώνες των καταστημάτων της περιοχής, οι οποίοι παρακολούθησαν με ανησυχία τη στιγμή της πρόσκρουσης. Το περιστατικό προκάλεσε την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για να εκτιμήσουν την κατάσταση.

Οι δυσκολίες του πορθμού του Ευρίπου

Το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο για την περιοχή της Χαλκίδας. Από τον στενό πορθμό του Ευρίπου διέρχονται συχνά μεγάλα εμπορικά πλοία, ενώ το μοναδικό παλιρροϊκό ρεύμα της περιοχής, γνωστό ως «τρελά νερά», δυσχεραίνει κατά καιρούς τους χειρισμούς των καπετάνιων. Οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στον πορθμό καθιστούν τη διέλευση απαιτητική και ενίοτε απρόβλεπτη.

Οι δυσκολίες που παρουσιάζει το παλιρροϊκό ρεύμα έχουν οδηγήσει και στο παρελθόν σε ανάλογα συμβάντα, χωρίς ωστόσο να έχουν καταγραφεί σοβαρές συνέπειες. Η πρόσκρουση, αν και προκάλεσε αναστάτωση, εντάσσεται στο πλαίσιο των δυσχερειών που αντιμετωπίζουν τα πλοία κατά τη διέλευση από το συγκεκριμένο σημείο.

Αρχική εκτίμηση και συνέχεια πλου

Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα και τις πρώτες πληροφορίες, δεν προκύπτουν σοβαρές ζημιές ούτε στην Παλιά Γέφυρα ούτε στο ίδιο το φορτηγό πλοίο. Η αρχική εικόνα δεν δείχνει να έχουν προκληθεί σημαντικές φθορές στις κατασκευές. Μάλιστα, το σκάφος μετά την επαφή συνέχισε κανονικά να κινείται και να εκτελεί τον πλου του, χωρίς να διακοπεί η πορεία του.

Παρόλο που η αρχική εκτίμηση είναι καθησυχαστική, η προσοχή των αρχών παραμένει στραμμένη στην πλήρη διαλεύκανση της κατάστασης. Κρίσιμο θεωρείται το αποτέλεσμα της αυτοψίας που αναμένεται να πραγματοποιηθεί, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η απουσία σοβαρών ζημιών και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια της γέφυρας.

Ενδελεχής αυτοψία για κρυφές φθορές

Όπως συνηθίζεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις, αναμένεται να πραγματοποιηθεί ενδελεχής αυτοψία από τους αρμόδιους τεχνικούς. Συγκεκριμένα, συνεργείο του Οργανισμού Λιμένων Νομού Ευβοίας (ΟΛΝΕ) πρόκειται να διενεργήσει λεπτομερή έλεγχο στη συρταρωτή γέφυρα. Αυτός ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Πέμπτη, για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν τυχόν μη εμφανείς ζημιές.

Στόχος του ελέγχου είναι να διαπιστωθεί εάν η πρόσκρουση προκάλεσε οποιαδήποτε μη ορατή φθορά στις εγκαταστάσεις της γέφυρας, οι οποίες δεν είναι εμφανείς με την πρώτη ματιά. Ο έλεγχος αυτός αναμένεται να αποσαφηνίσει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η κατασκευή και να δείξει εάν χρειάζεται να γίνουν εργασίες αποκατάστασης ή να ληφθούν επιπλέον μέτρα για την ασφάλεια της διέλευσης των πλοίων.

Πηγή: Enikos