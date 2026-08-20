Υπεγράφη σύμβαση για αντιπλημμυρικά έργα 827.000 ευρώ στο Παλαιό Φάληρο

Ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, υπέγραψε σύμβαση για την υλοποίηση στοχευμένων αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων απορροής ομβρίων υδάτων σε ευάλωτες περιοχές του Παλαιού Φαλήρου. Το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται με 827 χιλιάδες ευρώ από ίδιους πόρους της περιφέρειας, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα μέσα του 2027. Στόχος είναι η αποτελεσματική θωράκιση σημείων που είχαν αντιμετωπίσει προβλήματα κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων.

Υπογραφή σύμβασης και χρηματοδότηση

Τη σύμβαση για τις αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στο Παλαιό Φάληρο υπέγραψε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, παρουσία του δημάρχου Γιάννη Φωστηρόπουλου και εκπροσώπου του αναδόχου. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αφορά στοχευμένες παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την απορροή των όμβριων υδάτων σε περιοχές του δήμου που έχουν χαρακτηριστεί ως ευάλωτες.

Η χρηματοδότηση του έργου ανέρχεται σε 827 χιλιάδες ευρώ και προέρχεται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, οι εργασίες αναμένεται να περατωθούν έως τα μέσα του 2027, προσφέροντας μια σημαντική αναβάθμιση στην αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής.

Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις στο δίκτυο ομβρίων

Στο πλαίσιο των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν, προβλέπεται η συμπλήρωση ή η επέκταση του δικτύου ομβρίων υδάτων σε κεντρικά τμήματα του Παλαιού Φαλήρου. Οι παρεμβάσεις αυτές θα εστιάσουν σε συγκεκριμένες οδούς και λεωφόρους, όπου έχουν καταγραφεί ανάγκες για βελτίωση της απορροής.

Ειδικότερα, οι εργασίες θα εκτελεστούν σε τμήματα της Λεωφόρου Αμφιθέας, καθώς και στις οδούς Αχιλλέως, Ενδυμίωνος, Τρίτωνος, Ομήρου και Ελ. Βενιζέλου. Η επέκταση του δικτύου κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματική διαχείριση των υδάτων κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων, μειώνοντας τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Αναβάθμιση υποδομών και αστικού περιβάλλοντος

Πέρα από τις αμιγώς αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, το έργο περιλαμβάνει και ευρύτερες αναπλάσεις και αναβαθμίσεις των αστικών υποδομών. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η διαμόρφωση ενός τμήματος μήκους 1.758 μέτρων σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, με πλάτος 3,50 μέτρα. Ο δρόμος αυτός θα επιτρέπει μικτή κίνηση οχημάτων και ποδηλάτων, με επιτρεπόμενη ταχύτητα έως 20 χιλιόμετρα την ώρα.

Παράλληλα, θα ανακατασκευαστεί το οδόστρωμα, η νησίδα διαχωρισμού της λεωφόρου και το πεζοδρόμιο. Το πεζοδρόμιο θα διαπλατυνθεί, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση τόσο των πεζών όσο και των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ). Επιπλέον, θα τοποθετηθεί νέος ηλεκτροφωτισμός, θα ανανεωθεί ο αστικός εξοπλισμός, θα γίνουν φυτεύσεις πρασίνου και θα δημιουργηθούν 154 θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης, καθώς και ειδικοί χώροι για τη στάθμευση δίκυκλων και ποδηλάτων.

Δηλώσεις των εμπλεκομένων

Ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, δήλωσε σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης: «Πριν από έναν χρόνο ακριβώς, είχα επισκεφθεί το Π. Φάληρο και μαζί με τον αγαπημένο φίλο Γιάννη Φωστηρόπουλο, είχαμε εξετάσει τα χρονοδιαγράμματα για την όσο το δυνατόν ταχύτερη υλοποίηση στον Δήμο αναγκαίων έργων 7 εκ. ευρώ – μεταξύ αυτών και οι σημειακές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις. Με την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, άλλη μια δέσμευσή μας προς τους πολίτες της όμορφης αυτής γειτονιάς, παίρνει πλέον σάρκα και οστά».

Ο κ. Χαρδαλιάς πρόσθεσε ότι η αντιπλημμυρική προστασία αποτελεί κεντρικό πυλώνα του σχεδίου της Περιφέρειας για μια πιο ανθεκτική και ασφαλή Αττική. Ανέφερε ότι από τα 352 μεγάλα έργα και παρεμβάσεις που υλοποιούνται, τα 64 αφορούν την αντιπλημμυρική και αντιπυρική θωράκιση, με συνολικό προϋπολογισμό που προσεγγίζει τα 508 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τον ίδιο, ήδη το 67,19% των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας έχει ολοκληρωθεί, εκτελείται ή βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης. «Κατευθύνουμε τους διαθέσιμους πόρους εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη και άμεσο όφελος για τις τοπικές κοινωνίες. Με σχέδιο, συνέπεια και στενή συνεργασία με τους Δήμους, προχωρούμε σε στοχευμένες παρεμβάσεις που προστατεύουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και κρίσιμες υποδομές απέναντι στις ολοένα εντονότερες συνέπειες της κλιματικής κρίσης», σημείωσε ο περιφερειάρχης.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Γιάννης Φωστηρόπουλος χαρακτήρισε τη σύμβαση «σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας του Παλαιού Φαλήρου. Σε μια εποχή κατά την οποία οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης γίνονται όλο και πιο έντονες, η πρόληψη».

Πηγή: Enikos