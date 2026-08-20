Θεσσαλονίκη: Άγνωστος κάρφωσε 20 μεγάλα καρφιά σε μουριά

Μεσημέρι Κυριακής, 16 Αυγούστου, ένας διανομέας φαγητού στη Θεσσαλονίκη έγινε μάρτυρας ενός περιστατικού βανδαλισμού σε μουριά, στην περιοχή του Βαρδάρη. Ένας άγνωστος άνδρας καρφώθηκε μεγάλα καρφιά στον κορμό του δέντρου, στη συμβολή των οδών Σαπφούς και Αναγεννήσεως, χρησιμοποιώντας κρουστικό δράπανο. Ο διανομέας κατέγραψε τις κινήσεις του δράστη και ενημέρωσε τις αρχές, θέτοντας σε κινητοποίηση τις υπηρεσίες του δήμου.

Η καταγγελία και η κινητοποίηση

Ο διανομέας, κινούμενος στην άδεια λόγω του καλοκαιριού Θεσσαλονίκη, παρατήρησε τον άνδρα να καρφώνει με μανία τα μεγάλα καρφιά στον κορμό της μουριάς. Άμεσα, χρησιμοποίησε το κινητό του τηλέφωνο για να καταγράψει τις ύποπτες κινήσεις του δράστη. Αφού ο βανδαλισμός ολοκληρώθηκε και ο δράστης αποχώρησε από το σημείο, ο διανομέας προχώρησε στην ενημέρωση των αρχών.

Συγκεκριμένα, επικοινώνησε με το «100». Επιπλέον, λόγω προηγούμενης εργασιακής του εμπειρίας ως συμβασιούχος υπάλληλος του δήμου Θεσσαλονίκης, ήρθε σε επαφή και με τον αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Πανίδας, κ. Βασίλη Διαμαντάκη, στον οποίο προώθησε τις φωτογραφίες που είχε τραβήξει. Η άμεση αυτή αντίδραση οδήγησε στην κινητοποίηση των αρμόδιων δημοτικών υπηρεσιών.

Η αυτοψία και οι διαπιστώσεις του δήμου

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου Θεσσαλονίκης έσπευσαν στο σημείο της συμβολής των οδών Σαπφούς με Αναγεννήσεως για να διενεργήσουν αυτοψία. Κατά την επιτόπια έρευνα, διαπιστώθηκε πως τα καρφιά που είχαν τοποθετηθεί στον κορμό της μουριάς είχαν μήκος 20 εκατοστά. Το πιο σημαντικό εύρημα ήταν ότι τα καρφιά δεν ήταν απλώς καρφωμένα, αλλά είχαν βιδωθεί στον κορμό του δέντρου.

Αυτή η διαπίστωση οδήγησε στην απόφαση να μην επιχειρηθεί η αφαίρεσή τους, καθώς κάτι τέτοιο θα προκαλούσε περαιτέρω και σοβαρή ζημιά στο δέντρο. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την επούλωση των πληγών που προκλήθηκαν, οι υπηρεσίες του δήμου αποφάσισαν να τοποθετήσουν έναν ειδικό κόκκινο πολτό, ο οποίος χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση των κορμών των δέντρων.

Μήνυση κατά αγνώστων και η δήλωση του αντιδημάρχου

Σε συνέχεια του περιστατικού, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Πανίδας, κ. Βασίλης Διαμαντάκης, αναμένεται να καταθέσει μήνυση κατά αγνώστων. Η μήνυση θα υποβληθεί αύριο, Παρασκευή, στο Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, με στόχο τον εντοπισμό και την τιμωρία του δράστη.

Ο κ. Διαμαντάκης, σε δηλώσεις του, εξέφρασε την αδυναμία του να εξηγήσει τους λόγους πίσω από μία τέτοια ενέργεια. «Δεν μπορώ να εξηγήσω τον λόγο για τον οποίο κάποιος να προχωρήσει σε μία τέτοια κίνηση. Σίγουρα ήθελε να ξεραθεί το δέντρο και να πληγωθεί το πράσινο», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την πρόθεση του δράστη να βλάψει το αστικό πράσινο.

Σειρά βανδαλισμών και οι επιπτώσεις στο πράσινο

Ο συγκεκριμένος βανδαλισμός της μουριάς δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Έρχεται λίγες ημέρες μετά από μία άλλη πρωτοφανή πράξη αγνώστων, οι οποίοι άνοιξαν τρύπες με τρυπάνι στους κορμούς δύο άλλων δέντρων, αυτή τη φορά στην οδό Βενιζέλου. Σε εκείνα τα δέντρα διοχετεύτηκε άγνωστη ουσία, με αποτέλεσμα να ξεραθούν.

Η αντιδημαρχία Περιβάλλοντος του δήμου Θεσσαλονίκης έχει καταγράψει και άλλα περιστατικά βανδαλισμών στο παρελθόν. Ασυνείδητοι πολίτες έχουν χρησιμοποιήσει διάφορες μεθόδους για να προκαλέσουν την ξήρανση δέντρων, ρίχνοντας χοντρό αλάτι, χλωρίνες, χημικά καθαριστικά, απόνερα πολυκατοικιών, ακόμη και τσιμέντο στις ρίζες τους. Αυτές οι ενέργειες έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο αστικό πράσινο.

Η διαρκής μάχη για την προστασία των δέντρων

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 80 έως 100 δέντρα που ξεραίνονται κάθε χρόνο σε όλες τις γειτονιές της Θεσσαλονίκης, ως συνέπεια τέτοιων βανδαλιστικών ενεργειών από δημότες. Αυτός ο αριθμός αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος και την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση και δράση από τις δημοτικές αρχές.

Ο αντιδήμαρχος κ. Διαμαντάκης τόνισε τη δέσμευση του δήμου να αντιμετωπίσει το φαινόμενο. «Κυνηγάμε τους ασυνείδητους… Είναι μία διαρκής μάχη. Κάποιοι δεν τα θέλουν τα δέντρα και μετράμε απώλειες λόγω βανδαλισμών. Όσο όμως κάποιοι επιμένουν για να ξεραθούν, τόσο εμείς θα φυτεύουμε», δήλωσε, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα να συνεχιστεί η προσπάθεια για την προστασία και την ενίσχυση του αστικού πρασίνου.

Πηγή: Newsbeast