Χθες Τετάρτη, 19 Αυγούστου, πυκνή ομίχλη κάλυψε αρκετά νησιά των Κυκλάδων, με την Κίμωλο να βρίσκεται στο επίκεντρο του φαινομένου. Ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς παρείχε διευκρινίσεις σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη, εξηγώντας ότι δεν πρόκειται για το φαινόμενο «sea smoke». Η εμφάνιση αυτής της ομίχλης στο Αιγαίο χαρακτηρίζεται ως ένα σχετικά σπάνιο γεγονός για την καρδιά του Αυγούστου, προκαλώντας εντυπωσιακές εικόνες.

Η ομίχλη που «κατάπιε» τις Κυκλάδες

Οι απόκοσμες εικόνες με την πυκνή ομίχλη που σκέπασαν την Κίμωλο και άλλα νησιά των Κυκλάδων έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας εντύπωση και απορίες. Η ομίχλη ήταν τόσο πυκνή που περιγράφηκε ως να «κατάπιε» τα νησιά, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο και ασυνήθιστο τοπίο για την εποχή.

Ο κ. Κολυδάς, σε ανάρτησή του, αναφέρθηκε αναλυτικά στις συνθήκες που οδήγησαν στον σχηματισμό της ομίχλης, αξιοποιώντας δεδομένα θερμοκρασίας επιφάνειας της θάλασσας από το Copernicus Marine και μετεωρολογικές παρατηρήσεις που συλλέχθηκαν από τα νησιά των Κυκλάδων.

Γιατί δεν ήταν «sea smoke»

Ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς διευκρίνισε ότι η ομίχλη που εμφανίστηκε δεν μπορεί να χαρακτηριστεί «θαλάσσιος καπνός» ή «sea smoke», όπως αρχικά αναφέρθηκε σε ορισμένες δημοσιεύσεις. Για τη δημιουργία του φαινομένου «sea smoke», απαιτείται ψυχρός αέρας να κινείται πάνω από μια αισθητά θερμότερη θαλάσσια επιφάνεια.

Σύμφωνα με τις εξηγήσεις του κ. Κολυδά, στην περίπτωση των Κυκλάδων οι μετεωρολογικές συνθήκες ήταν εντελώς διαφορετικές από αυτές που θα οδηγούσαν σε «sea smoke».

Το φαινόμενο της ομίχλης θαλάσσιας μεταφοράς

Αντιθέτως, στις Κυκλάδες συνέβη ουσιαστικά το αντίθετο. Πάνω από τα νησιά μεταφέρθηκε πολύ υγρός και, σε ορισμένες περιοχές, θερμότερος αέρας. Αυτός ο αέρας κινήθηκε πάνω από τη σχετικά δροσερή θάλασσα, της οποίας η θερμοκρασία επιφάνειας βρισκόταν περίπου στους 23-24 βαθμούς Κελσίου.

Η επαφή του θερμού και ιδιαίτερα υγρού αέρα με τη δροσερότερη θαλάσσια επιφάνεια προκάλεσε μια μικρή επιπλέον ψύξη. Αυτή η ψύξη ήταν αρκετή ώστε ο αέρας να φτάσει στο σημείο δρόσου, δηλαδή στο σημείο κορεσμού του. Ως αποτέλεσμα, προκλήθηκε συμπύκνωση των υδρατμών και σχηματίστηκε ομίχλη θαλάσσιας μεταφοράς, γνωστή και ως advection sea fog.

Οι συνθήκες που οδήγησαν στο σπάνιο φαινόμενο

Ο κ. Κολυδάς ανέλυσε τις συγκεκριμένες συνθήκες που οδήγησαν σε αυτό το μετεωρολογικό φαινόμενο, το οποίο θεωρείται σχετικά σπάνιο για την καρδιά του Αυγούστου. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις, η θάλασσα στις περισσότερες περιοχές των Κυκλάδων διατηρούνταν σε σχετικά δροσερά επίπεδα, με τη θερμοκρασία της να κυμαίνεται γύρω στους 23-24°C.

Ταυτόχρονα, τα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας ήταν ιδιαίτερα υγρά. Σε αρκετές περιοχές, η θερμοκρασία του αέρα βρισκόταν πολύ κοντά στο σημείο δρόσου, γεγονός που αποτελεί σαφή ένδειξη μιας σχεδόν κορεσμένης αέριας μάζας. Καθώς αυτός ο θερμός και υγρός αέρας κινήθηκε πάνω από τη δροσερότερη θαλάσσια επιφάνεια, ψύχθηκε ελαφρά και έφθασε στον κορεσμό, προκαλώντας τη συμπύκνωση των υδρατμών και, τελικά, τον σχηματισμό της ομίχλης μεταφοράς.

Πηγή: Ieidiseis