Ανησυχητικά στοιχεία για την κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους στην Κρήτη

Η κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις στην Κρήτη, καθώς μέσα σε μία μόλις εβδομάδα, 10 παιδιά χρειάστηκε να νοσηλευτούν σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας του νησιού. Τα περιστατικά αυτά καταγράφηκαν μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, αναδεικνύοντας ένα σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας που απασχολεί την τοπική κοινωνία. Οι αρμόδιες αρχές εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για την αυξανόμενη συχνότητα τέτοιων συμβάντων, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των νέων.

Δέκα νοσηλείες ανηλίκων σε μία εβδομάδα στην Κρήτη

Τα πρόσφατα στοιχεία είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά, καθώς δείχνουν ότι σε διάστημα μίας εβδομάδας, δέκα ανήλικοι χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη και νοσηλεία σε διάφορα νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της Κρήτης. Όλα αυτά τα περιστατικά σχετίζονται άμεσα με την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ από τα παιδιά, η οποία οδήγησε σε συμπτώματα μέθης που απαιτούσαν άμεση ιατρική παρέμβαση.

Αυτός ο αριθμός των νοσηλειών μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα αναδεικνύει την έκταση του προβλήματος και την ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών αντιμετώπισής του. Η κατάσταση αυτή προκαλεί προβληματισμό στους υγειονομικούς φορείς του νησιού, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν ένα αυξανόμενο κύμα περιστατικών που αφορούν ανήλικους.

Δεκάδες κλήσεις στο ΕΚΑΒ κατά το εορταστικό διήμερο

Η ανησυχία εντείνεται από τα δεδομένα που αφορούν το εορταστικό διήμερο του Δεκαπενταύγουστου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το ΕΚΑΒ φέρεται να δέχτηκε δεκάδες κλήσεις για περιστατικά μέθης, τα οποία αφορούσαν κυρίως ανηλίκους. Οι κλήσεις αυτές προέρχονταν από διάφορες περιοχές της Κρήτης, γεγονός που υποδηλώνει ότι το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης κατανάλωσης αλκοόλ από νέους δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες πόλεις ή τουριστικά θέρετρα, αλλά απλώνεται σε ολόκληρο το νησί.

Επιπλέον, οι αρμόδιοι εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός των περιστατικών μπορεί να είναι σημαντικά μεγαλύτερος από αυτόν που καταγράφηκε επίσημα. Δεν αποκλείεται αρκετοί νέοι να έλαβαν ιατρική βοήθεια σε ιδιωτικές δομές υγείας, προκειμένου να αποφύγουν την δημοσιότητα ή τις επίσημες καταγραφές. Άλλες περιπτώσεις ενδέχεται να αφορούν ανηλίκους που επέστρεψαν στα καταλύματά τους χωρίς να κληθεί ασθενοφόρο, καθιστώντας δύσκολη την ακριβή καταγραφή του συνόλου των συμβάντων.

Εξακόσιοι ανήλικοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία το πρώτο εξάμηνο του 2026

Η ευρύτερη εικόνα του προβλήματος γίνεται ακόμη πιο σαφής από τα στοιχεία που αφορούν το πρώτο εξάμηνο του 2026. Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου, περίπου 600 ανήλικοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Κρήτης, όλοι με συμπτώματα μέθης. Αυτός ο υψηλός αριθμός υπογραμμίζει τη σταθερή και αυξητική τάση στην κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους, η οποία οδηγεί σε σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία τους και απαιτεί συχνά άμεση ιατρική παρέμβαση.

Τα περιστατικά μέθης και οι νοσηλείες ανηλίκων δείχνουν μια σαφή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, παρά την ύπαρξη αυστηρού νομοθετικού πλαισίου. Το πλαίσιο αυτό έχει θεσπιστεί για να αποτρέψει την πώληση και την κατανάλωση αλκοόλ από άτομα κάτω των 18 ετών. Η παρατηρούμενη αύξηση εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων και την ανάγκη για περαιτέρω ενέργειες.

Ο τρόπος προμήθειας αλκοόλ από τους ανηλίκους

Ένα από τα βασικά ζητήματα που αναδεικνύονται είναι ο τρόπος με τον οποίο οι ανήλικοι καταφέρνουν να προμηθευτούν αλκοολούχα ποτά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, συχνά καταφεύγουν σε γνωστούς τους που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εκμεταλλευόμενοι έτσι το κενό στην εφαρμογή της νομοθεσίας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, οι ανήλικοι «Θα βρουν κάποιον γνωστό που να τον ξέρουν, που να είναι 18, και θα πάει να τους πάρει αυτός ποτά». Αυτή η πρακτική υποδεικνύει μια μέθοδο παράκαμψης των περιορισμών πώλησης αλκοόλ σε ανηλίκους, καθιστώντας το πρόβλημα πιο σύνθετο και απαιτώντας μια ευρύτερη προσέγγιση για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Πηγή: tromaktiko.gr