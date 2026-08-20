Εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών στη Μύκονο: Ροζ κοκαΐνη, MDMA και χιλιάδες ευρώ σε «καβάτζα» αυτοκίνητο

Μια μεγάλη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών ήρθε στο φως στη Μύκονο, με τις αστυνομικές αρχές να προχωρούν στη σύλληψη δύο αλλοδαπών ανδρών, ηλικίας 37 και 44 ετών. Οι συλληφθέντες φέρονται να είχαν αναπτύξει κοινή δράση στη διακίνηση ναρκωτικών στο νησί, χρησιμοποιώντας μάλιστα ένα σταθμευμένο Ι.Χ. αυτοκίνητο ως «καβάτζα» για την απόκρυψη των ουσιών. Κατά την επιχείρηση, κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων ροζ κοκαΐνη και MDMA, καθώς και το ποσό των 65.900 ευρώ.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Οι δύο αλλοδαποί άνδρες, ηλικίας 37 και 44 ετών, συνελήφθησαν το μεσημέρι της 19ης Αυγούστου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Η «καβάτζα» του αυτοκινήτου και ο οργανωμένος τρόπος δράσης

Ένα ιδιαίτερο στοιχείο που προέκυψε από την αστυνομική έρευνα είναι η χρήση ενός σταθμευμένου Ι.Χ. αυτοκινήτου, το οποίο λειτουργούσε ως «καβάτζα» για την απόκρυψη σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών. Οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν αναπτύξει κοινή δράση στη διακίνηση ναρκωτικών στο νησί.

Η εικόνα που διαμορφώνεται από τα ευρήματα της αστυνομικής επιχείρησης υποδηλώνει έναν οργανωμένο τρόπο αποθήκευσης και συσκευασίας των ουσιών. Εκτός από τα ναρκωτικά, κατασχέθηκαν και υλικά συσκευασίας, καθώς και μία ζυγαριά ακριβείας, στοιχεία που ενισχύουν αυτή την εκτίμηση.

Οι κατασχεθείσες ουσίες και τα χρηματικά ποσά

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά 365,8 γραμμάρια MDMA, τα οποία ήταν μοιρασμένα σε έξι διαφορετικές συσκευασίες. Επιπλέον, βρέθηκαν 76,3 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης, συσκευασμένα σε 19 επιμέρους δόσεις, καθώς και 36,5 γραμμάρια κοκαΐνης σε 41 συσκευασίες.

Ακόμη, κατασχέθηκαν 36 ναρκωτικά – φαρμακευτικά δισκία, για τα οποία δεν υπήρχε η απαιτούμενη ιατρική συνταγή. Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το ποσό των 65.900 ευρώ σε μετρητά, καθώς και 125 δολάρια ΗΠΑ. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., τα χρηματικά αυτά ποσά προέρχονταν από τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών.

Η αστυνομική επιχείρηση και οι έρευνες

Η εξιχνίαση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από διερεύνηση πληροφοριών και διακριτική επιτήρηση των κινήσεων των δύο ανδρών. Αφού συγκεντρώθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία, οργανώθηκε στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν διαδοχικά.

Οι έρευνες των αστυνομικών επεκτάθηκαν σε κατοικία, μία δίκυκλη μοτοσικλέτα και δύο αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν οι συλληφθέντες. Εκτός από τα ναρκωτικά και τα χρήματα, κατασχέθηκαν επίσης τρία κινητά τηλέφωνα.

Στο πλαίσιο ειδικών δράσεων

Η συγκεκριμένη επιχείρηση, που οδήγησε στην εξάρθρωση του κυκλώματος, εντάσσεται στις ειδικές δράσεις των αστυνομικών υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου.

Οι δράσεις αυτές έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση της διακίνησης και διάδοσης ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: Ieidiseis