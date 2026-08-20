Ο Ερχάν Αρικλί επανέρχεται με προκλητικές δηλώσεις για τη σημαία, 30 χρόνια μετά τα γεγονότα της Δερύνειας

Τριάντα χρόνια μετά τα αιματηρά γεγονότα της Δερύνειας και τις δολοφονίες των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού, ο Ερχάν Αρικλί επανέρχεται με νέες δηλώσεις. Ο λεγόμενος υπουργός Δημοσίων Έργων και Μεταφορών της Τουρκοκυπριακής διοίκησης παρεμβαίνει εκ νέου στο ζήτημα της σημαίας, επιχειρώντας να δώσει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα του 1996. Στις δηλώσεις του, ο Αρικλί χαρακτηρίζει την απόπειρα υποστολής της τουρκικής σημαίας ως ζήτημα «τιμής, αξιοπρέπειας και υπόληψης».

Η νέα παρέμβαση του Ερχάν Αρικλί

Ο Ερχάν Αρικλί, τριάντα χρόνια μετά τις σκοτεινές μέρες στη Δερύνεια, προχώρησε σε νέα παρέμβαση σχετικά με τα γεγονότα του 1996. Με περίσσιο θράσος, όπως αναφέρεται, επανέρχεται στο ζήτημα της σημαίας, προσπαθώντας να παρουσιάσει μια διαφορετική οπτική των όσων συνέβησαν.

Συγκεκριμένα, ο Αρικλί επιχειρεί να δώσει τη δική του εκδοχή για την απόπειρα υποστολής της τουρκικής σημαίας στη Δερύνεια το 1996. Για τον ίδιο, το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί απλώς ένα γεγονός, αλλά ένα ζήτημα που άπτεται της «τιμής, αξιοπρέπειας και υπόληψης».

Ο Αρικλί καταζητούμενος και η θέση του

Σημειώνεται ότι ο Ερχάν Αρικλί καταζητείται από τις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η καταζήτησή του αφορά τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ, ενός εκ των δύο θυμάτων των αιματηρών γεγονότων της Δερύνειας.

Παράλληλα, ο Αρικλί κατέχει τη θέση του λεγόμενου υπουργού Δημοσίων Έργων και Μεταφορών εντός της Τουρκοκυπριακής διοίκησης. Από αυτή τη θέση, προβαίνει σε δηλώσεις που αναζωπυρώνουν τη συζήτηση γύρω από τα γεγονότα που σημάδεψαν την περιοχή πριν από τρεις δεκαετίες.

Η σημαία ως σύμβολο κυριαρχίας

Στην παρέμβασή του, ο Αρικλί απορρίπτει κατηγορηματικά την άποψη που θέλει την απόπειρα υποστολής της τουρκικής σημαίας στη Δερύνεια το 1996 να ήταν απλώς μια υπόθεση «ενός κομματιού υφάσματος». Για τον ίδιο, η σημαία φέρει πολύ βαρύτερο συμβολισμό.

Μετατρέπει τη συζήτηση σε μια ευρύτερη διακήρυξη, τονίζοντας ότι η σημαία συνδέεται άμεσα με την κυριαρχία, το κράτος, τη στρατιωτική τιμή και την εθνική μνήμη. Καταλήγει δε με τη φράση: «Τελικά, η σημαία για εμάς είναι τιμή, αξιοπρέπεια, υπόληψη».

Επίθεση σε όσους αμφισβητούν την αφήγηση

Ο Ερχάν Αρικλί δεν διστάζει να εξαπολύσει επίθεση σε όσους αμφισβητούν τη δική του αφήγηση για τα γεγονότα της Δερύνειας. Χαρακτηρίζει αυτούς τους κύκλους ως «Πέμπτη Φάλαγγα» και τους κατηγορεί για «μαύρη προπαγάνδα».

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, πρόκειται για ανθρώπους που «δεν πιστεύουν στην ΤΔΒΚ» και «δεν εμπιστεύονται την Τουρκία». Υποστηρίζει επίσης ότι τα μυαλά αυτών των ατόμων έχουν «διαφθαρεί», καθώς ρωτούν αν «άξιζε τον κόπο για ένα κομμάτι υφάσματος».

Τι αντιπροσωπεύει η σημαία

Προκειμένου να εξηγήσει τη θέση του, ο Αρικλί αναλύει περαιτέρω τι αντιπροσωπεύει η σημαία για την πλευρά του. «Η σημαία αντιπροσωπεύει την κυριαρχία ενός έθνους», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Συνεχίζει, τονίζοντας ότι η σημαία, την οποία ορισμένοι αποκαλούν «εκείνο το κομμάτι υφάσματος», είναι στην πραγματικότητα το σύμβολο της ανεξαρτησίας. Επιπλέον, αποτελεί την ταυτότητα του κράτους στη διεθνή σκηνή, σύμφωνα με τον ίδιο.

Πηγή: tromaktiko.gr