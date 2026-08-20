Η φωτιά στη Θεσπρωτία καίει σε δύσβατο σημείο, επιχειρούν εναέρια μέσα

Μια πυρκαγιά σε δασική έκταση ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης, περίπου στις 05:00, στην περιοχή Παλαμπάς Θεσπρωτίας, θέτοντας σε συναγερμό την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε σε ορεινό όγκο, καίει σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, γεγονός που καθιστά το έργο της κατάσβεσης ιδιαίτερα απαιτητικό. Για τον περιορισμό και την πλήρη κατάσβεση της, έχουν κινητοποιηθεί άμεσα τόσο επίγειες όσο και εναέριες δυνάμες, οι οποίες επιχειρούν με εντατικούς ρυθμούς.

Επιχειρησιακή κινητοποίηση των δυνάμεων

Από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή Παλαμπάς Θεσπρωτίας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έθεσε σε πλήρη κινητοποίηση τις διαθέσιμες δυνάμεις της. Συγκεκριμένα, στην πληγείσα περιοχή επιχειρούν 25 πυροσβέστες, οι οποίοι εργάζονται αδιάκοπα για τον περιορισμό της φωτιάς και την προστασία του δασικού πλούτου. Τους πυροσβέστες συνδράμουν δύο ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ, ενισχύοντας την προσπάθεια σε σημεία που δεν είναι προσβάσιμα με οχήματα και απαιτούν πεζοπορία.

Παράλληλα, στην επιχείρηση κατάσβεσης έχουν διατεθεί τρία πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία επιχειρούν όπου το επιτρέπει το δύσκολο και ανώμαλο έδαφος. Η συντονισμένη προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων επικεντρώνεται στον έλεγχο των φλογών και την αποτροπή της επέκτασής τους σε μεγαλύτερη έκταση του δασικού οικοσυστήματος, με στόχο την ασφάλεια της περιοχής.

Δυσκολίες στο πεδίο της κατάσβεσης

Η φωτιά εντοπίζεται σε ένα σημείο με ιδιαίτερες γεωμορφολογικές προκλήσεις, γεγονός που καθιστά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων εξαιρετικά δύσκολο και επικίνδυνο. Συγκεκριμένα, η δασική έκταση που καίγεται βρίσκεται σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο ορεινού όγκου, μακριά από οδικούς άξονες και εύκολες προσβάσεις.

Η εγγύτητα της πυρκαγιάς σε κορυφογραμμή αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα που δυσχεραίνει σημαντικά την προσέγγιση και την αποτελεσματική επέμβαση των επίγειων δυνάμεων. Οι πυροσβέστες καλούνται να αντιμετωπίσουν τις φλόγες σε ένα περιβάλλον όπου η πρόσβαση είναι περιορισμένη και απαιτεί ειδικό εξοπλισμό, μεγάλη σωματική προσπάθεια και ιδιαίτερη προσοχή.

Η συμβολή των εναέριων μέσων

Με το πρώτο φως της ημέρας, στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν και τα εναέρια μέσα, προσφέροντας καθοριστική βοήθεια στις επίγειες δυνάμεις που επιχειρούν στο δύσκολο έδαφος. Συγκεκριμένα, ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού στην πληγείσα δασική περιοχή, επιχειρώντας από αέρος.

Η συνδρομή των εναέριων μέσων κρίνεται απαραίτητη, ειδικά λόγω της δυσκολίας προσέγγισης του σημείου της πυρκαγιάς από τα επίγεια μέσα. Οι στοχευμένες ρίψεις νερού από αέρος συμβάλλουν στην ψύξη του μετώπου και στον περιορισμό της εξάπλωσης της φωτιάς, εκμεταλλευόμενοι την ορατότητα και τις συνθήκες που επικρατούν τις πρωινές ώρες.

Συνεχής προσπάθεια για τον περιορισμό της πυρκαγιάς

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν αδιάκοπα την επιχείρηση κατάσβεσης στην περιοχή Παλαμπάς Θεσπρωτίας, με όλες τις διαθέσιμες μονάδες να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Ο κύριος στόχος παραμένει ο πλήρης περιορισμός της πυρκαγιάς, ώστε να μην επεκταθεί περαιτέρω στον ορεινό όγκο της περιοχής και να προκληθούν μεγαλύτερες καταστροφές. Οι προσπάθειες είναι εντατικές, με όλες τις δυνάμεις να επιχειρούν συντονισμένα κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους πυροσβέστες, τα πεζοπόρα τμήματα και τα εναέρια μέσα να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Η παρακολούθηση της κατάστασης είναι συνεχής και λεπτομερής, προκειμένου να γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές στο σχέδιο κατάσβεσης και να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν ο πλήρης έλεγχος της πυρκαγιάς, προστατεύοντας το φυσικό περιβάλλον.

Πηγή: Topontiki