Ρόδος: Συνελήφθη 18χρονος για μπαράζ διαρρήξεων σε επιχειρήσεις – Αναζητούνται και 3 συνεργοί του

Στη σύλληψη ενός 18χρονου άνδρα προχώρησαν χθες, Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026, αστυνομικοί του Τμήματος Νότιας Ρόδου, στο πλαίσιο διεξαγωγής έρευνας για μια σειρά κλοπών που σημειώθηκαν στην περιοχή. Ο νεαρός φέρεται να εμπλέκεται σε πέντε διαρρήξεις επιχειρήσεων, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται και τρία ακόμη άτομα, τα οποία αναζητούνται ως συνεργοί του.

Η αστυνομική επιχείρηση και οι πρώτες ενέργειες

Η σύλληψη του 18χρονου πραγματοποιήθηκε από τις αστυνομικές αρχές της Ρόδου, μετά από ενδελεχή έρευνα. Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Νότιας Ρόδου, αξιοποιώντας καταγγελίες και συνδυαστική αξιολόγηση στοιχείων, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον νεαρό ως έναν από τους εμπλεκόμενους στις διαρρήξεις.

Η δράση των ατόμων αυτών αφορούσε την παραβίαση επαγγελματικών χώρων. Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό όλων των συνεργών.

Το μπαράζ διαρρήξεων σε επιχειρήσεις

Οι διαρρήξεις, για τις οποίες κατηγορείται ο 18χρονος και οι συνεργοί του, έλαβαν χώρα σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες του Αυγούστου του 2026. Συγκεκριμένα, οι πέντε επιχειρήσεις παραβιάστηκαν στις 9 και 16 Αυγούστου. Οι δράστες, κινούμενοι με ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, προσέγγιζαν τους στόχους τους και προχωρούσαν στην παραβίαση των χώρων.

Από κάθε μία από τις πέντε επιχειρήσεις, οι δράστες αφαίρεσαν χρηματικά ποσά. Η αστυνομική έρευνα διακρίβωσε τον τρόπο δράσης της ομάδας, καθώς και τη συμμετοχή του συλληφθέντος 18χρονου σε όλες τις περιπτώσεις, όπως προέκυψε από την αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων.

Οι κατηγορίες και το ζήτημα της ταυτότητας

Σε βάρος του 18χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές κατά συναυτουργία. Αυτό σημαίνει ότι οι αρχές τον κατηγορούν για τη διάπραξη των κλοπών σε συνεργασία με άλλα άτομα, τα οποία φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στις παράνομες πράξεις. Η κατηγορία αυτή υπογραμμίζει την οργανωμένη φύση της δράσης τους.

Εκτός από τις κατηγορίες που αφορούν τις διαρρήξεις, διαπιστώθηκε επίσης ότι ο συλληφθείς δεν είχε προβεί στην έκδοση δελτίου ταυτότητας. Για το γεγονός αυτό, σχηματίστηκε επιπλέον σχετική δικογραφία, προσθέτοντας μια ακόμη νομική παράβαση στον φάκελο του 18χρονου.

Η αναζήτηση των συνεργών και η πορεία της υπόθεσης

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Νότιας Ρόδου περιλαμβάνει, εκτός από τον 18χρονο, και τρία ακόμη άτομα. Αυτοί οι τρεις συνεργοί του συλληφθέντος αναζητούνται ενεργά από τις αρχές, καθώς φέρονται να είχαν άμεση συμμετοχή στις πέντε διαρρήξεις επιχειρήσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής διαδικασίας, ο 18χρονος θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, όπου θα αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Παράλληλα, η συλλογή στοιχείων και πληροφοριών για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εργάζονται για να φέρουν όλους τους υπεύθυνους ενώπιον της δικαιοσύνης.

Πηγή: Topontiki