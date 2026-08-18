Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιάννης Τζούστας σε ηλικία 69 ετών

Ο δημοσιογραφικός κόσμος θρηνεί την απώλεια ενός εκλεκτού μέλους του, καθώς ο δημοσιογράφος Γιάννης Τζούστας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά θλίψη και συγκίνηση σε όσους τον γνώριζαν και συνεργάστηκαν μαζί του. Ο Γιάννης Τζούστας, γνωστός για την πολυετή του προσφορά στο αθλητικό ρεπορτάζ, πάλευε με σοβαρή ασθένεια τα τελευταία τέσσερα χρόνια, δίνοντας μια άνιση μάχη.

Η πολυετής μάχη με την ασθένεια

Ο Γιάννης Τζούστας έδωσε μια άνιση μάχη με τον καρκίνο, η οποία διήρκεσε τέσσερα ολόκληρα χρόνια. Για μία ολόκληρη τετραετία, ο αγαπητός δημοσιογράφος αντιμετώπιζε την επάρατη νόσο με σθένος και αξιοπρέπεια.

Παρά τον σκληρό αγώνα που έδωσε με όλες του τις δυνάμεις, τελικά δεν κατάφερε να κερδίσει την ασθένεια. Ο θάνατός του στα 69 του χρόνια βύθισε σε πένθος τον δημοσιογραφικό κόσμο και αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο.

Η αφοσίωση στο αθλητικό ρεπορτάζ

Ο Γιάννης Τζούστας υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με αφοσίωση και συνέπεια για πολλά χρόνια, αφήνοντας πίσω του ένα πλούσιο έργο. Το βασικό πεδίο της επαγγελματικής του δραστηριότητας ήταν το αθλητικό ρεπορτάζ, έναν τομέα στον οποίο διακρίθηκε ιδιαίτερα για την εγκυρότητα και την πληρότητα των ειδήσεών του.

Η δημοσιογραφική του παρουσία συνδέθηκε άρρηκτα με την κάλυψη της αθλητικής επικαιρότητας. Μέσα από τα κείμενά του, προσέφερε στους αναγνώστες έγκυρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση για τα αθλητικά δρώμενα. Ήταν ευρέως αναγνωρισμένος ως ένας από τους πλέον αγαπητούς δημοσιογράφους που κάλυπταν το αθλητικό ρεπορτάζ.

Σημαντικές συνεργασίες σε μεγάλα μέσα

Κατά τη διάρκεια της εκτεταμένης επαγγελματικής του πορείας, ο Γιάννης Τζούστας συνεργάστηκε με αρκετά από τα κορυφαία ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Η εμπειρία του απλώθηκε σε διάφορες αίθουσες σύνταξης, όπου προσέφερε τις υπηρεσίες του με επαγγελματισμό και αφοσίωση στο δημοσιογραφικό λειτούργημα.

Μεταξύ των εφημερίδων με τις οποίες συνεργάστηκε επί σειρά ετών ήταν «Το Βήμα» και «Τα Νέα». Η συμβολή του σε αυτά τα ιστορικά έντυπα ήταν σημαντική, καθώς κάλυπτε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων εντός του αθλητικού χώρου, συμβάλλοντας στην ενημέρωση του κοινού.

Επιπλέον, ο Γιάννης Τζούστας είχε εργαστεί και στον «Ριζοσπάστη», γεγονός που υπογραμμίζει την ευελιξία και την ικανότητά του να προσαρμόζεται σε διαφορετικά δημοσιογραφικά περιβάλλοντα και απαιτήσεις, διατηρώντας πάντα υψηλά στάνταρ στην εργασία του.

Η πολιτική κηδεία στη Ριτσώνα

Η κηδεία του Γιάννη Τζούστα θα πραγματοποιηθεί με πολιτική τελετή, όπως ανακοινώθηκε από τους οικείους του. Αυτή η επιλογή αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια και οι φίλοι του επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν, τιμώντας τη μνήμη του.

Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον εκλιπόντα δημοσιογράφο θα λάβει χώρα στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. Εκεί, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι από τον δημοσιογραφικό χώρο θα συγκεντρωθούν για να του πουν το τελευταίο αντίο και να εκφράσουν τη θλίψη τους.

Η παρουσία τους στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας θα αποτελέσει φόρο τιμής στη μνήμη του και στην πολυετή προσφορά του στη δημοσιογραφία. Ο αποχαιρετισμός θα γίνει σε κλίμα συγκίνησης και σεβασμού προς την πορεία και το έργο του.

Πηγή: Gazzetta