Σοκ στη ΔΥΠΑ από απειλή ανέργου: «Θα έρθω με την καραμπίνα και θα αφήσω ορφανά παιδιά»

Ένα σοβαρό περιστατικό με απειλές κατά υπαλλήλων της ΔΥΠΑ καταγγέλλει η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, επισημαίνοντας την αυξανόμενη επικινδυνότητα στις υπηρεσίες που καθημερινά αντιμετωπίζουν την οργή των πολιτών.

Σύμφωνα με την καταγγελία, άνεργος πολίτης, που δεν είχε παραλάβει την προπληρωμένη κάρτα του και συνεπώς δεν είχε λάβει το επίδομα ανεργίας του, φέρεται να απείλησε τους εργαζόμενους λέγοντας: «Θα έρθω με την καραμπίνα και θα αφήσω ορφανά παιδιά».

Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι οι υπάλληλοι είχαν ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες και δεν φέρουν ευθύνη για την καθυστέρηση στην παραλαβή της κάρτας.

Ανησυχία λόγω προηγούμενων περιστατικών

Η αναφορά στην καραμπίνα έχει προκαλέσει επιπλέον ανησυχία στους υπαλλήλους, καθώς παραπέμπει σε περιστατικό του περασμένου Απριλίου, όταν 89χρονος είχε εισβάλει με καραμπίνα στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στη συνέχεια στο Ειρηνοδικείο Αθηνών.

Οι εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ επισημαίνουν ότι το νέο αυτό περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο. «Δεν είναι η πρώτη φορά που εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ βρίσκονται αντιμέτωποι με απειλητικές και επιθετικές συμπεριφορές εξαιτίας των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί με την προπληρωμένη κάρτα», αναφέρει η Ομοσπονδία.

Προειδοποιήσεις για το νέο σύστημα

Στην ανακοίνωσή τους, οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι είχαν προειδοποιήσει για τις συνέπειες του νέου συστήματος από τη στιγμή που το σχετικό νομοθέτημα κατατέθηκε στη Βουλή. Υποστηρίζουν ότι η εφαρμογή της προπληρωμένης κάρτας έχει προκαλέσει προβλήματα τόσο στους δικαιούχους όσο και στις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, με τους υπαλλήλους να καλούνται να διαχειριστούν την αγανάκτηση των πολιτών, χωρίς να φέρουν ευθύνη για τις δυσλειτουργίες.

«Ως Ομοσπονδία είχαμε προειδοποιήσει εγκαίρως. Από την πρώτη στιγμή που το σχετικό νομοθέτημα κατατέθηκε στη Βουλή, είχαμε επισημάνει ότι η εφαρμογή της προπληρωμένης κάρτας δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους ανέργους, αλλά και κινδύνους για τους εργαζόμενους της ΔΥΠΑ», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Αιτήματα για παρέμβαση και μέτρα προστασίας

Η Ομοσπονδία στρέφει τα βέλη της προς τη Διοίκηση της ΔΥΠΑ και το υπουργείο Εργασίας, ζητώντας άμεση παρέμβαση για το συγκεκριμένο περιστατικό και γενικότερα για τα προβλήματα που έχουν προκύψει από το σύστημα της προπληρωμένης κάρτας. Παράλληλα, απορρίπτει τη μετακύλιση των ευθυνών προς τις τράπεζες και τα ΕΛΤΑ.

«Η αιτία των προβλημάτων βρίσκεται στον ίδιο τον σχεδιασμό, στη νομοθέτηση και στον τρόπο εφαρμογής της προπληρωμένης κάρτας», υποστηρίζει η Ομοσπονδία, προσθέτοντας ότι οι εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ δεν μπορούν να γίνουν «σάκος του μποξ» για τις δυσλειτουργίες ενός συστήματος που δεν σχεδίασαν οι ίδιοι.

Ζητούν την κατάργηση της προπληρωμένης κάρτας

Οι εργαζόμενοι ζητούν επίσης άμεση παρέμβαση της Διοίκησης για την καταγγελλόμενη απειλή, μέτρα προστασίας απέναντι σε περιστατικά εκφοβισμού και επιθετικότητας, καθώς και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί η προπληρωμένη κάρτα στους δικαιούχους.

Αναφέρουν ότι εξετάζουν ακόμη και την πλήρη κατάργηση αυτού του τρόπου καταβολής των επιδομάτων και τη συνολική επανεξέταση του συστήματος. «Οι εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ δεν είναι υπεύθυνοι για τις κυβερνητικές επιλογές και τις δυσλειτουργίες του συστήματος», τονίζουν. «Δεν θα επιτρέψουμε να κινδυνεύουν εργαζόμενοι επειδή η Διοίκηση και το Υπουργείο αρνούνται να αναγνωρίσουν και να διορθώσουν ένα προβληματικό σύστημα. Η ασφάλεια των εργαζομένων είναι αδιαπραγμάτευτη».