Τραγωδία στον Βόλο: 56χρονος πατέρας σκοτώθηκε σε τροχαίο στο ίδιο σημείο όπου είχε χάσει τον γιο του

Νέα τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο του Βόλου, βυθίζοντας στο πένθος μια οικογένεια. Ένας 56χρονος άνδρας, πατέρας τριών παιδιών, κατέληξε στο νοσοκομείο λίγες ώρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του σε τροχαίο δυστύχημα. Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα στον δρόμο Βόλου – Διμηνίου, στο ίδιο ακριβώς σημείο όπου περίπου δυόμισι χρόνια νωρίτερα είχε χάσει τη ζωή του και ο 21χρονος γιος του, σε ένα επίσης μοιραίο τροχαίο.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Το τροχαίο δυστύχημα που οδήγησε στον θάνατο του 56χρονου σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου, την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου. Ο άτυχος άνδρας επέστρεφε με τη μοτοσικλέτα του στο σπίτι του, το οποίο βρίσκεται στο Διμήνι του Βόλου, όταν ενεπλάκη στο μοιραίο συμβάν στον δρόμο Βόλου – Διμηνίου.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στο ύψος μιας αποθήκης, ένα φορτηγό φέρεται να βγήκε από επιχείρηση κάθετα προς το οδόστρωμα. Ο 56χρονος, οδηγώντας το δίκυκλό του, επιχείρησε να αποφύγει την επικείμενη σύγκρουση, πατώντας ταυτόχρονα και τα δύο φρένα της μοτοσικλέτας του.

Η μοιραία πτώση και ο θανάσιμος τραυματισμός

Παρά την προσπάθειά του να φρενάρει απότομα και να αποφύγει το βαρύ όχημα, ο 56χρονος έχασε την ισορροπία του. Ως αποτέλεσμα, έπεσε στον δρόμο και βρέθηκε στο οδόστρωμα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να παρασύρθηκε από το φορτηγό, το οποίο πέρασε από πάνω του, προκαλώντας του βαρύτατες κακώσεις.

Αμέσως μετά το συμβάν, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε εσπευσμένα τον τραυματία στο Νοσοκομείο Βόλου. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο 56χρονος έφερε εξαιρετικά σοβαρές κακώσεις, κυρίως στη λεκάνη και στα κάτω άκρα του.

Η μάχη των γιατρών και το τραγικό τέλος

Παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί του Νοσοκομείου Βόλου για να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 56χρονος δεν τα κατάφερε να επιβιώσει από τα τραύματά του. Τα τραύματα που είχε υποστεί ήταν ιδιαίτερα σοβαρά και η κατάστασή του κρίσιμη από την πρώτη στιγμή της διακομιδής του.

Ο άτυχος άνδρας παρουσίασε εκτεταμένη εσωτερική αιμορραγία, η οποία αποδείχθηκε ακατάσχετη. Υποκύπτοντας στα σοβαρά τραύματά του, άφησε την τελευταία του πνοή το Σάββατο 15 Αυγούστου, ανήμερα της Παναγίας, λίγες ώρες μετά το τροχαίο δυστύχημα.

Τραγική σύμπτωση στο ίδιο σημείο

Η τραγωδία αποκτά ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις λόγω της τραγικής σύμπτωσης του σημείου όπου συνέβη το δυστύχημα. Ο 56χρονος πατέρας έχασε τη ζωή του στον ίδιο δρόμο, Βόλου – Διμηνίου, και συγκεκριμένα στο ίδιο ακριβώς σημείο, όπου πριν από περίπου δυόμισι χρόνια είχε σκοτωθεί και ο 21χρονος γιος του σε ένα προηγούμενο τροχαίο.

Ο 56χρονος νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου και κατέληξε. Η αδελφή του εκλιπόντος έχει αναφέρει λεπτομέρειες για το συμβάν, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του πρόσφατου τροχαίου δυστυχήματος, που οδήγησε στον θάνατο του πατέρα τριών παιδιών, διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: Topontiki