Θλίψη στον Βόλο: Υπέκυψε 56χρονος μετά από τροχαίο - Η απώλεια του γιου του στο ίδιο σημείο

Ένας 56χρονος άνδρας, που νοσηλευόταν μετά από τροχαίο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, προκαλώντας θλίψη στην τοπική κοινωνία του Βόλου.

Το ατύχημα συνέβη την περασμένη Παρασκευή, σε ένα σημείο που δύο χρόνια νωρίτερα είχε στοιχίσει τη ζωή του γιου του.

Η σύγκρουση σημειώθηκε στον δρόμο Βόλου – Διμηνίου, όταν η μηχανή του 56χρονου συγκρούστηκε με φορτηγό.

Από τη σύγκρουση, ο άνδρας έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα το φορτηγό να περάσει από πάνω του, όπως αναφέρει το gegonotanews.gr.

Αμέσως μετά το ατύχημα, ο 56χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε την επόμενη ημέρα του συμβάντος.