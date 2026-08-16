Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σκύρο, όπου μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το Σάββατο 15 Αυγούστου σε δασική έκταση στην περιοχή της Ατσίτσας. Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στο νησί του Αιγαίου δυσκολεύουν σημαντικά την επιχείρηση κατάσβεσης, ωθώντας τις φλόγες μέσα σε πυκνό πευκοδάσος. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη του μετώπου.

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς και η πορεία της

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:00 του Σαββάτου 15 Αυγούστου, ξεκινώντας από δασική έκταση στην Ατσίτσα, στο δυτικό τμήμα της Σκύρου. Οι φλόγες πήραν γρήγορα διαστάσεις, καθώς στην περιοχή έπνεαν άνεμοι εντάσεως άνω των 7 μποφόρ, με ριπές που δυσκόλευαν σημαντικά τις επιχειρήσεις.

Το μέτωπο κινήθηκε αρχικά προς τα νότια, με κατεύθυνση τον Άγιο Φωκά, και στη συνέχεια άνοιξε προς τα ανατολικά, καίγοντας πυκνό πευκοδάσος. Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, το βάρος των επιχειρήσεων είχε μεταφερθεί προς την περιοχή Πεύκο, όπου οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς. Μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχε δοθεί επίσημος απολογισμός για την καμένη έκταση ή για πιθανές ζημιές σε κτίσματα, καθώς οι φλόγες κινούνταν σε δύσβατη δασική περιοχή.

Οι δυσκολίες της κατάσβεσης και οι ισχυροί άνεμοι

Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στο νησί, με εντάσεις 7 και 8 μποφόρ, αποτελούν τον κύριο παράγοντα που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης. Οι ριπές των ανέμων επηρέασαν τόσο τις επίγειες δυνάμεις όσο και τις ρίψεις των εναέριων μέσων. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, περιέγραψε την πυρκαγιά ως ιδιαίτερα δύσκολη ακριβώς λόγω των ανέμων.

Στη διάρκεια του Σαββάτου είχαν διατεθεί περιοδικά έως 11 πυροσβεστικά αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, ένα από τα οποία είχε αναλάβει τον συντονισμό. Ωστόσο, μετά τη δύση του ηλίου, η μάχη συνεχίστηκε αποκλειστικά από το έδαφος, καθώς τα εναέρια μέσα διέκοψαν τις επιχειρήσεις τους λόγω της νύχτας, με το κύριο βάρος να πέφτει στους πυροσβέστες που επιχειρούν από το έδαφος.

Ενεργοποίηση του 112 και προληπτικές εκκενώσεις

Οι επικίνδυνες αλλαγές στην πορεία του μετώπου οδήγησαν στην ενεργοποίηση του 112 δύο φορές. Στις 16:31, ζητήθηκε από όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Φωκά να απομακρυνθούν προς τις Αχερούνες. Ακολούθησε, στις 18:15, δεύτερο μήνυμα, με το οποίο κάτοικοι και επισκέπτες στην περιοχή Πεύκο κλήθηκαν να κινηθούν μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου προς τη Χώρα της Σκύρου.

Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες παραθεριστικές κατοικίες, γεγονός που επέβαλε την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών. Ο δήμαρχος Σκύρου, Κυριάκος Αντωνόπουλος, ανέφερε το βράδυ του Σαββάτου ότι η φωτιά είχε κατέβει προς τη θάλασσα και ότι, τη στιγμή των δηλώσεών του, δεν απειλούνταν οργανωμένοι οικισμοί.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν και οι ενισχύσεις

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν αρχικά 53 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 4ης και 18ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, μαζί με εθελοντές. Κατά τη διάρκεια της νύχτας έφθασαν στη Σκύρο, με πλοίο από την Κύμη, ενισχύσεις από την Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία.

Η συνολική δύναμη αυξήθηκε στους 89 πυροσβέστες, με έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 21 οχήματα, ενώ συνεχίζουν να συνδράμουν και εθελοντές. Ειδικότερα, είχαν προγραμματιστεί να μεταβούν ακτοπλοϊκώς 20 πυροσβέστες με πέντε οχήματα από το ΜΕΤΠΕ Αττικής, έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα από τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ευβοίας, τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα από τη Θεσσαλία και πέντε πυροσβέστες από την 4η ΕΜΟΔΕ.

Το άλλο πρόσωπο του καιρού: πλημμύρες στην Ανατολική Μάνη

Ενώ η Σκύρος δοκιμαζόταν από την πυρκαγιά, η Ελλάδα αντίκρισε δύο εντελώς διαφορετικά, αλλά εξίσου επικίνδυνα πρόσωπα του καιρού ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου. Στην Ανατολική Μάνη, μια ξαφνική και εξαιρετικά ισχυρή νεροποντή μετέτρεψε δρόμους σε χειμάρρους.

Η σφοδρή βροχόπτωση παγίδευσε οδηγούς και προκάλεσε ζημιές σε σπίτια και τουριστικά καταλύματα στην περιοχή. Η κατάσταση εκεί ήταν επίσης κρίσιμη, με πλημμύρες και εγκλωβισμούς να σημειώνονται.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast