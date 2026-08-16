Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σκύρο, όπου μεγάλη δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη από το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή Ατσίτσα. Οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς στο νησί πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Λόγω της σοβαρής κατάστασης, εκδόθηκαν δύο μηνύματα του 112 για την εκκένωση των οικισμών Άγιος Φωκάς και Πεύκος.

Η εξέλιξη του πύρινου μετώπου και οι δυσκολίες

Η φωτιά στη Σκύρο εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν ολονύχτια μάχη. Οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες, καθώς οι άνεμοι στην περιοχή πνέουν με εντάσεις που ξεπερνούν τοπικά τα 7 μποφόρ, φτάνοντας ακόμα και τα 8 μποφόρ, σύμφωνα με τον Γιάννη Αρτοποιό, αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο κ. Αρτοποιός τόνισε ότι πρόκειται για μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά που εξελίσσεται στο δυτικό κομμάτι του νησιού. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες παραθεριστικές οικίες, ενώ η φωτιά αυτήν την ώρα βρίσκεται γύρω στο ένα χιλιόμετρο από την παραλία του Αγίου Φωκά. Ο δήμαρχος της Σκύρου, Κυριάκος Αντωνόπουλος, μίλησε για την εξέλιξη του πύρινου μετώπου, σχολιάζοντας ότι «η φωτιά έχει κατεβεί σε χαμηλότερο επίπεδο, προς τη θάλασσα», διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν απειλούνται οικισμοί.

Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στη Σκύρο ενισχύθηκαν σημαντικά, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ανεξέλεγκτη φωτιά. Αρχικά, στο έργο της κατάσβεσης λάμβαναν μέρος 53 πυροσβέστες, πέντε ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 4ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 10 οχήματα, με τη συνδρομή εθελοντών.

Στη συνέχεια, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν περαιτέρω. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 92 πυροσβέστες με έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 4ης και 18ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα. Στην κατάσβεση συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Σκύρου, ενώ συνεχώς φτάνουν ενισχύσεις στο νησί.

Εναέρια μέσα στη μάχη με τις φλόγες

Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν και η κινητοποίηση από αέρος για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Συνολικά διατέθηκαν 16 εναέρια μέσα, τα οποία πραγματοποίησαν συνεχόμενες ρίψεις νερού μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας.

Πιο συγκεκριμένα, στη μάχη με τις φλόγες συμμετείχαν 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, με ένα από αυτά να έχει συντονιστικό ρόλο. Τα εναέρια μέσα επιχειρούσαν περιοδικά, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προσπάθεια περιορισμού του πύρινου μετώπου.

Εκκενώσεις οικισμών μέσω 112

Λόγω της φωτιάς που μαίνεται, εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών από τις πληγείσες περιοχές. Το πρώτο μήνυμα εκδόθηκε λίγο μετά τις 16:30, ή συγκεκριμένα στις 16:31, και αφορούσε την περιοχή του Αγίου Φωκά.

Ζητήθηκε από όσους βρίσκονταν στον Άγιο Φωκά να κινηθούν μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου προς τις Αχερούνες. Ακολούθησε νέο μήνυμα του 112 λίγο πριν από τις 18:30, ή στις 18:15, αυτή τη φορά για την περιοχή Πεύκος. Όσοι βρίσκονταν εκεί κλήθηκαν να απομακρυνθούν μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου προς τη Χώρα Σκύρου.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast