Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σκύρο, όπου μεγάλη δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη από το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή Ατσίτσα. Οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς στο νησί πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, με τις ριπές να ξεπερνούν τοπικά τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο της πυρόσβεσης. Λόγω της ανεξέλεγκτης πορείας της φωτιάς, δόθηκε εντολή για την εκκένωση δύο οικισμών, με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να λαμβάνουν μηνύματα μέσω του 112.

Εκκενώσεις οικισμών και μηνύματα 112

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς οδήγησε στην έκδοση δύο προειδοποιητικών μηνυμάτων από το 112 για την απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών από τις πληγείσες περιοχές. Το πρώτο μήνυμα εκδόθηκε λίγο μετά τις 16:30, ζητώντας από όσους βρίσκονταν στον οικισμό Άγιος Φωκάς να κινηθούν μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου προς τις Αχερούνες.

Ακολούθησε νέο μήνυμα του 112 λίγο πριν από τις 18:30, αυτή τη φορά για την περιοχή Πεύκος. Όσοι βρίσκονταν εκεί κλήθηκαν να απομακρυνθούν μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου προς τη Χώρα Σκύρου. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών.

Ενισχυμένες δυνάμεις στη μάχη με τις φλόγες

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στη Σκύρο ενισχύθηκαν σημαντικά, καθώς η φωτιά εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνολικά, στο σημείο επιχειρούν 92 πυροσβέστες με έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 4ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 21 οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου Σκύρου.

Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν και η κινητοποίηση από αέρος. Μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας, πραγματοποιούσαν συνεχόμενες ρίψεις νερού 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, με ένα από αυτά να έχει συντονιστικό ρόλο. Τα εναέρια μέσα συνέβαλαν καθοριστικά στην προσπάθεια περιορισμού του πύρινου μετώπου.

Δύσκολες συνθήκες και δηλώσεις αξιωματούχων

Οι συνθήκες στην περιοχή παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες, όπως τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός. Ο κ. Αρτοποιός επανέλαβε ότι πρόκειται για μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, με ισχυρούς ανέμους που φτάνουν τα 7 και 8 μποφόρ να δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών. Η φωτιά εξελίσσεται στο δυτικό κομμάτι του νησιού, όπου υπάρχουν διάσπαρτες παραθεριστικές οικίες.

Ο δήμαρχος της Σκύρου, Κυριάκος Αντωνόπουλος, μίλησε για την εξέλιξη του πύρινου μετώπου, σχολιάζοντας ότι «η φωτιά έχει κατεβεί σε χαμηλότερο επίπεδο, προς τη θάλασσα». Παράλληλα, διευκρίνισε ότι, προς το παρόν, δεν απειλούνται οικισμοί, γεγονός που προσφέρει μια μικρή ανακούφιση εν μέσω της δύσκολης κατάστασης.

Η εξέλιξη του πύρινου μετώπου

Η πυρκαγιά, που ξεκίνησε σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα, συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτα, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η κλίση του εδάφους και οι ισχυροί άνεμοι συμβάλλουν στην ταχεία εξάπλωσή της, ωθώντας τη φωτιά προς τη θάλασσα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η φωτιά βρίσκεται περίπου ένα χιλιόμετρο από την παραλία του Αγίου Φωκά. Η παρουσία διάσπαρτων παραθεριστικών οικιών στην ευρύτερη περιοχή καθιστά την κατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνη, απαιτώντας συνεχή επαγρύπνηση και εντατικές προσπάθειες για τον έλεγχο και την κατάσβεση του πύρινου μετώπου.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast