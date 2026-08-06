Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός στον ύπαρχο του Superferry: «Να είναι γαλήνια τα νερά του τελευταίου σου ταξιδιού»

Ο 56χρονος ύπαρχος του πλοίου Superferry, Αντώνης Βιδάλης, βρέθηκε νεκρός στην καμπίνα του στις 2 Αυγούστου. Ο αδελφός του, Νίκος Βιδάλης, εξέφρασε δημόσια τη θλίψη του μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εξύμνησε τον χαρακτήρα και την προσφορά του εκλιπόντος.

Η οικογένεια του Αντώνη Βιδάλη ευχαρίστησε όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό τους κατά τη διάρκεια του πένθους τους.

Το συγκινητικό μήνυμα του Νίκου Βιδάλη

Ο Νίκος Βιδάλης, σε ανάρτησή του στο Facebook, αποχαιρέτησε τον αδελφό του λέγοντας: «έφυγες τόσο ξαφνικά, αφήνοντας πίσω σου ένα κενό που δεν θα γεμίσει ποτέ». Περιγράφοντας τον Αντώνη, τόνισε ότι ήταν «ένας άνθρωπος της προσφοράς, της ευθύνης και της αξιοπρέπειας». Όσοι τον γνώρισαν, όπως σημείωσε, είδαν «έναν άνθρωπο με καθαρή καρδιά, ήθος και ανιδιοτελή αγάπη για τον συνάνθρωπο».

Συμπλήρωσε ότι «πάνω απ' όλα όμως, ήσουν ο δικός μας άνθρωπος. Ο πολυαγαπημένος γιος και αδελφός, ο σύζυγος, ο πατέρας, που η οικογένειά του ήταν όλος του ο κόσμος». Η αγάπη και η φροντίδα του για την οικογένεια ήταν αστείρευτες, όπως ανέφερε.

Καταλήγοντας, ο Νίκος Βιδάλης ευχήθηκε: «Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μας Αντώνη. Να είναι γαλήνια τα νερά του τελευταίου σου ταξιδιού. Η αγάπη μας θα σε συνοδεύει για πάντα και η μνήμη σου θα είναι αιώνια».

Η ανάρτηση της οικογένειας

Η οικογένεια του Αντώνη εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς όλους όσοι τους στήριξαν σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, λέγοντας: «Η συμπαράστασή σας είναι πολύτιμη και μας δίνει δύναμη να σταθούμε όρθιοι αυτές τις δύσκολες ώρες».

Ο ναυτικός χαιρετισμός

Κατά την αναχώρηση του πλοίου με τη σορό του Αντώνη Βιδάλη από το λιμάνι της Ραφήνας, τα πλοία που βρίσκονταν εκεί απέδωσαν φόρο τιμής με τις σειρήνες τους, προσφέροντας έναν ύστατο ναυτικό χαιρετισμό.