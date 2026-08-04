Συναγερμός στο Ρέθυμνο: Νεκρός άνδρας στην περιοχή του Κουμπέ

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης 4 Αυγούστου στις Αρχές του Ρεθύμνου, όταν εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα στην περιοχή του Κουμπέ. Ο άνδρας, ηλικίας περίπου 40 ετών, βρέθηκε νεκρός με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι.

Διερεύνηση των αιτίων του θανάτου

Τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί μέχρι στιγμής υποδεικνύουν ότι ο θανάσιμος τραυματισμός μπορεί να προήλθε από πτώση από ύψος. Ωστόσο, οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Ιατροδικαστική εξέταση

Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα προσδιορίσει τα ακριβή αίτια του θανάτου. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Ρεθύμνου, σύμφωνα με πληροφορίες από το creta24.gr.