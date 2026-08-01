Παραλία με κατοικίδιο: Τι πρέπει να γνωρίζετε και πώς να προστατεύσετε τον σκύλο σας από τη ζέστη

Η πρόσβαση των σκύλων σε παραλίες ρυθμίζεται από τον Νόμο 4830/2021. Σύμφωνα με αυτόν, επιτρέπεται η είσοδος των σκύλων σε μη οργανωμένες παραλίες, με την προϋπόθεση ότι οι σκύλοι είναι δεμένοι με λουρί και δεν ενοχλούν τους λουόμενους. Αντίθετα, στις οργανωμένες παραλίες, η είσοδος επιτρέπεται μόνο εφόσον ο υπεύθυνος της εγκατάστασης το επιτρέπει, ενώ οι κηδεμόνες οφείλουν να απομακρύνουν τα περιττώματα των ζώων.

Προστασία από τη ζέστη

Οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων πρέπει να φροντίσουν ώστε τα ζώα τους να προστατεύονται από την έντονη ζέστη. Αυτό περιλαμβάνει την εξασφάλιση πρόσβασης σε σκιά και άφθονο καθαρό νερό, ενώ θα πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση στον ήλιο κατά τις μεσημεριανές ώρες. Κίνδυνοι όπως η καυτή άμμος, η αφυδάτωση και η υπερθέρμανση απαιτούν άμεση κτηνιατρική παρέμβαση αν παρατηρηθούν συμπτώματα κατάρρευσης.

Οδηγίες για ασφαλή κολύμπι

Μετά το κολύμπι, οι κηδεμόνες πρέπει να ξεπλένουν το ζώο με γλυκό νερό, αποφεύγοντας να αναγκάζουν τον σκύλο να μπει στη θάλασσα αν εκείνος φοβάται. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν είναι όλοι οι σκύλοι καλοί κολυμβητές, και ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τα κουτάβια, οι ηλικιωμένοι και οι υπέρβαροι σκύλοι, καθώς και οι φυλές με καρδιοαναπνευστικά προβλήματα.

Συμπτώματα υπερθέρμανσης

Σημάδια υπερθέρμανσης περιλαμβάνουν έντονο και συνεχές λαχάνιασμα, υπερβολικά σάλια, κατακόκκινα ούλα, αδυναμία και εμετό. Σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι κρίσιμο να μεταφερθεί άμεσα ο σκύλος στη σκιά, να διακοπεί κάθε δραστηριότητα και να βραχεί το σώμα του με δροσερό νερό. Η θερμοπληξία μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα και να αποβεί μοιραία, γι' αυτό απαιτείται άμεση επικοινωνία με κτηνίατρο.

Κανόνες για την παραλία

Είναι απαραίτητο να έχουμε μαζί μας σακούλες για τα περιττώματα και να απομακρύνουμε αμέσως ό,τι χρειάζεται. Ο σκύλος δεν πρέπει να τρέχει ανάμεσα σε πετσέτες ή να πλησιάζει παιδιά και άλλους σκύλους χωρίς άδεια. Η πρόσβαση στις παραλίες συνοδεύεται από την υποχρέωση σεβασμού των υπόλοιπων λουομένων.