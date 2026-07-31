Χωρίς τέλος οι έρευνες για το φονικό στη Σύρο: Το μαχαίρι 32 εκατοστών και οι τοξικολογικές εξετάσεις

Σημαντικά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα σχετικά με το φονικό που συνέβη στη Σύρο, με θύμα την 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να διαλευκάνουν τα γεγονότα που οδήγησαν στη μοιραία κατάσταση.

Ο ανακριτής έχει διατάξει τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό της διασώστριας, καθώς οι μάρτυρες ανέφεραν ότι το θύμα φαινόταν να βρίσκεται σε κατάσταση έντονης υπερδιέγερσης.

Το μαχαίρι και η «συγγνώμη»

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του ζευγαριού που εμπλέκεται στην υπόθεση, η διασώστρια εισέβαλε στο σπίτι τους κρατώντας ένα μαχαίρι μήκους 32 εκατοστών, το οποίο ήταν τόσο σφιχτά κρατημένο που δύο άτομα δεν μπορούσαν να το πάρουν από τα χέρια της. Ο Βασίλης Αλεξανδρής, μιλώντας την Πέμπτη 30/7 στο OPEN, δήλωσε: «Επιχείρησαν να την αφοπλίσουν και κατέστη σχεδόν αδύνατο. Δύο άνδρες πάλευαν και η υπερδιέγερση δεν της επέτρεπε να ανοίξει την παλάμη».

Ο δικηγόρος προσδιόρισε ότι η διασώστρια μαχαιρώθηκε μέσα στο σπίτι, αποδίδοντας την υπερδιέγερση της σε γρήγορα αντανακλαστικά. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι δύο εμπλεκόμενοι είναι για σωματική βλάβη που οδήγησε σε θάνατο, και όχι για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Τα τελευταία λόγια της διασώστριας

Όταν η διασώστρια κατέληξε, μπροστά της βρίσκονταν τρεις μάρτυρες, ένας Έλληνας και δύο Ελβετοί. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που επικαλείται ο ΑΝΤ1, ο 41χρονος της έβγαλε την κουκούλα και μόλις αποκαλύφθηκε η ταυτότητά της, προσπάθησε να ψελλίσει «συγγνώμη», χωρίς να ολοκληρώσει τη φράση της λόγω της κατάστασής της.

Το ερώτημα της παρουσίας της διασώστριας

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα είναι ο λόγος που η 42χρονη βρέθηκε στο σπίτι του ζευγαριού. Ο 41χρονος και η 30χρονη σύζυγός του ισχυρίζονται ότι η διασώστρια είχε σκοπό να τους ληστέψει. Ωστόσο, οι έρευνες δεν έχουν καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα που να επιβεβαιώνουν ή να διαψεύδουν αυτήν την εκδοχή.

Οι ανακριτικές Αρχές αξιοποιούν υλικό από κάμερες ασφαλείας, καταθέσεις και αναπαραστάσεις που έγιναν στο σημείο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εντοπιστεί ουσιώδεις αντιφάσεις στις καταθέσεις του ζευγαριού.