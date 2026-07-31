Το Αγρίνιο βρίσκεται σε κατάσταση πένθους για την απώλεια του 27χρονου Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη, αξιωματικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο οποίος απεβίωσε από παθολογικά αίτια κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Γύθειο. Η εξόδιος ακολουθία του θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Παρασκευή (31/7), στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου.

Η τελευταία πράξη αποχαιρετισμού

Η Εξόδιος Ακολουθία είναι προγραμματισμένη για τις 11:00, όπου συγγενείς και φίλοι θα συγκεντρωθούν για να αποχαιρετήσουν τον 27χρονο πυροσβέστη. Ο Κωνσταντίνος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, εκτός του ενεργού μετώπου της φωτιάς.

Η καριέρα του Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη

Ο Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης ήταν γιος εκπαιδευτικού από τον Άγιο Κωνσταντίνο και το μοναδικό παιδί της οικογένειας. Είχε εισαχθεί στη Σχολή Πυροσβεστών το 2017 και στη συνέχεια φοίτησε στη Σχολή Αξιωματικών. Μετά την αποφοίτησή του, υπηρέτησε για δύο χρόνια στην Αθήνα και από τον Ιούνιο του 2025 είχε τοποθετηθεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου, όπου υπηρετούσε ως υποδιοικητής.

Αντίκτυπος της απώλειας

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο του Κωνσταντίνου. Σε ανακοίνωσή της, αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης στον Αγερανό Γυθείου, ο πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Αναμένοντας τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Η διοικήτρια του νοσοκομείου Σπάρτης, Πετρούλα Τρουπή, δήλωσε ότι το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του αξιωματικού. Σύμφωνα με την ίδια, η σορός δεν βρέθηκε μέσα στο μέτωπο της φωτιάς και δεν φέρει εγκαύματα.