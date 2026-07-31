Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση, καθώς αντιμετωπίζουν σοβαρές πυρκαγιές σε περιοχές της Βοιωτίας και της Χινίτσας Αργολίδας. Οι πιο κρίσιμες εστίες εντοπίζονται στη Βοιωτία, όπου έχουν εκδηλωθεί δύο φωτιές: η μία στην Ξηρονομή και η άλλη στο Καλαμάκι.

Στην Ξηρονομή, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 07:45 σε αγροτοδασική έκταση και κατευθύνεται νότια, υπό την επίδραση ισχυρών ανέμων. Στην κατάσβεση συμμετέχουν 59 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Επιπλέον, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων συνδράμουν στις προσπάθειες.

Για την ασφάλεια των κατοίκων, έχουν εκδοθεί τρία μηνύματα μέσω του 112, το πρώτο για ενημέρωση και τα άλλα δύο για απομάκρυνση από τις περιοχές Ξηρονομής, Αλυκής και Αγίου Νικολάου, με κατεύθυνση προς Ελλοπία και Δομβραινά.

Δεύτερη πυρκαγιά στο Καλαμάκι

Στις 09:00, ξέσπασε και δεύτερη φωτιά σε δασική περιοχή στο Καλαμάκι Θήβας. Η φωτιά κινείται νότια και οι συνθήκες είναι δύσκολες λόγω των ισχυρών ανέμων. Στην κατάσβεση συμμετέχουν 60 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων από την 4η και 10η ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Επίσης, έχουν κινητοποιηθεί 1 πυροσβεστικό πλοίο από τον Πειραιά και 1 ταχύπλοο σκάφος τύπου RAFNAR από την Πάτρα, για να συνδράμουν στην επιχείρηση κοντά στην ακτογραμμή στον Άγιο Βασίλειο.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο 23ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Θηβών-Δομβραίνας λόγω της πυρκαγιάς. Στις 09:37, εκδόθηκε μήνυμα 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή του Αγίου Βασίλειου προς Καπαρέλι. Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4), ενώ για την έρευνα των αιτίων των πυρκαγιών έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

Πυρκαγιά στη Χινίτσα Αργολίδας

Στις 12:15, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Χινίτσα Αργολίδας, κοντά σε κατοικίες. Στην περιοχή επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Ερμιονίδας παρέχουν επίσης βοήθεια.

Έχουν εκδοθεί δύο μηνύματα μέσω του 112, το πρώτο στις 12:23 για ενημέρωση των κατοίκων και το δεύτερο στις 12:38 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή της Χινίτσας προς Πόρτο Χέλι. Η περιοχή είναι επίσης σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4), και το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την κατάσταση με drone.

Ετοιμότητα Πολιτικής Προστασίας

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όλες οι εμπλεκόμενες δυνάμεις έχουν τεθεί σε κατάσταση μέγιστης επιχειρησιακής ετοιμότητας, λόγω των ισχυρών ανέμων που δυσχεραίνουν την κατάσβεση. Η απόφαση αυτή αφορά τις εξής περιφέρειες:

- Αττική (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων) - Πελοπόννησο (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας) - Στερεά Ελλάδα (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου) - Βόρειο Αιγαίο - Νότιο Αιγαίο (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων) - Κρήτη - Δυτική Ελλάδα - Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης).