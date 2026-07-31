Αποκαλύψεις για τη Βρετανίδα που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη: Το ταξίδι στην Ελλάδα και οι τελευταίες κινήσεις της

Ανατροπές στην υπόθεση της 38χρονης Βρετανίδας, της σορού της οποίας ανακαλύφθηκε μέσα σε βαλίτσα σε έναν εγκαταλελειμμένο χώρο στην Κυψέλη, αναζητούν οι αρχές. Οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνεχίζονται με σκοπό να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες θανάτου της.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τις τελευταίες κινήσεις της γυναίκας, η οποία ταξίδεψε στην Ελλάδα από το Εδιμβούργο. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν το πρωί της Παρασκευής 31/7 από το ERTnews, ο πατέρας της κατέθεσε ότι η κόρη του φιλοξενήθηκε από ένα φιλικό ζευγάρι στο Κερατσίνι. Οι φίλοι της ανέφεραν ότι στις 15 Ιουλίου, η γυναίκα δήλωσε ότι θα μεταβεί στην Κυψέλη για να συναντήσει φίλους από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι θα παρέμενε εκεί για μερικές ημέρες.

Η εξαφάνιση και ο εντοπισμός της σορού

Από τις 15 Ιουλίου, τα ίχνη της 38χρονης χάνονται, μέχρι που στις 18 Ιουλίου εντοπίστηκε η σορός της από έναν άστεγο, ο οποίος είχε εισέλθει στο εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων. Ο άστεγος δήλωσε ότι χρησιμοποιούσε τον χώρο ως καταφύγιο και ότι η βαλίτσα δεν ήταν εκεί ούτε στις 15 ούτε στις 16 Ιουλίου. Αυτή η μαρτυρία οδηγεί τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι η βαλίτσα πιθανώς μεταφέρθηκε στο σημείο στις 17 Ιουλίου.

Οι αστυνομικοί συγκεντρώνουν υλικό από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, ενώ ερευνούν επίσης ξενοδοχεία και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb) κοντά στο σημείο εντοπισμού της σορού για τυχόν στοιχεία που να σχετίζονται με τη μεταφορά της.

Η βαλίτσα και το κινητό τηλέφωνο

Ένα σημαντικό στοιχείο που εξετάζουν οι αρχές είναι η ίδια η βαλίτσα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η 38χρονη είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα με ελαφριές αποσκευές, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι η βαλίτσα στην οποία βρέθηκε η σορός δεν της ανήκε. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην ανάλυση γενετικού υλικού και δακτυλικών αποτυπωμάτων που έχουν βρεθεί πάνω της.

Επιπλέον, η πορεία του κινητού τηλεφώνου της 38χρονης παρουσιάζει ενδιαφέρον. Η συσκευή παρέμεινε ενεργή μετά την εξαφάνιση της, και από τις 15 έως τις 29 Ιουλίου αποστέλλονταν μηνύματα στους γονείς και τους συγγενείς της, στα οποία τους ενημέρωνε ότι ήθελε να παραμείνει μόνη της για κάποιο διάστημα. Οι αστυνομικοί υποπτεύονται ότι αυτά τα μηνύματα είχαν σκοπό να παραπλανήσουν την οικογένειά της, καθυστερώντας τη δήλωση εξαφάνισής της και κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο.

Τα δεδομένα γεωεντοπισμού του κινητού φέρεται να δείχνουν ότι η συσκευή παρέμεινε στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας, κοντά στην Κυψέλη, γεγονός που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την έρευνα.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ελπίζοντας ότι το υλικό από τις κάμερες, τα εγκληματολογικά ευρήματα και η ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση.