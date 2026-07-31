Θυελλώδεις άνεμοι: Δεμένα τα πλοία σε Ραφήνα και Λαύριο

Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες

Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα που προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Στο λιμάνι του Πειραιά, όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά, εκτός από το Blue Star Paros, το οποίο δεν θα πραγματοποιήσει το δρομολόγιο προς Σύρο, Τήνο και Μύκονο.

Αντίθετα, στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, τα πλοία δεν εκτελούν κανένα δρομολόγιο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των πολύ ισχυρών ανέμων που επικρατούν στο Αιγαίο.

Οι επιβάτες που σχεδιάζουν να ταξιδέψουν καλούνται, σύμφωνα με το ERTNEws, να επικοινωνούν με τα τοπικά λιμεναρχεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους, ώστε να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή ακυρώσεις στα δρομολόγια.