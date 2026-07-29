Μια σοβαρή πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Κρύα Βρύση του δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, με τους ανέμους να πνέουν με ιδιαίτερη ένταση. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς η Πυροσβεστική υπηρεσία θρηνεί τον θάνατο δύο νέων στελεχών της στο μέτωπο της φωτιάς.

Για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς, οι δυνάμεις πυρόσβεσης έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Συγκεκριμένα, συμμετέχουν 190 πυροσβέστες, 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 40 οχήματα. Από αέρος, επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Στην περιοχή συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Αγίου Βασιλείου, ενώ οι ισχυροί άνεμοι με ριπές έως 7 μποφόρ δυσχεραίνουν την κατάσταση. Το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω θερμικών και οπτικών καμερών από drone.

Εκκένωση περιοχών και προειδοποιήσεις

Λόγω της πορείας της πυρκαγιάς, το σύστημα έκτακτης ειδοποίησης 112 έχει ενεργοποιηθεί πολλές φορές για την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών. Έχουν εκδοθεί μηνύματα εκκένωσης για την Κρύα Βρύση προς Ρέθυμνο, για τις περιοχές Σαχτούρια και Μέλαμπες προς Αγία Γαλήνη, καθώς και για τον Άγιο Γεώργιο και τον Άγιο Παύλο, με κατεύθυνση προς ασφαλέστερους προορισμούς. Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, στην κατηγορία 4.

Οργάνωση εκκένωσης στην Αγία Γαλήνη

Η εκκένωση της Αγίας Γαλήνης είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τον ξενοδοχειακό κόσμο του Ρεθύμνου να βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Ο Σύλλογος Ξενοδόχων Ρεθύμνου καταγράφει τη διαθεσιμότητα καταλυμάτων, προκειμένου να εξασφαλιστούν δωμάτια για τους απομακρυνόμενους επισκέπτες, εφόσον χρειαστεί.

Ο Μιχάλης Χριστοφοράκης, μέλος του Συλλόγου Ξενοδόχων και ξενοδόχος στην Αγία Γαλήνη, ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι κατά τη διάρκεια της εκκένωσης δεν υπήρχε οπτική επαφή με την πυρκαγιά. Οι επισκέπτες και οι κάτοικοι ακολουθούν τις οδηγίες του μηνύματος του 112, κατευθυνόμενοι προς το Τυμπάκι, χωρίς να επικρατεί πανικός. Στην Αγία Γαλήνη βρίσκονται περίπου 2.000 τουρίστες, με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να παρακολουθούν στενά την κατάσταση και να συνεργάζονται με τις αρχές.

Νέα προειδοποίηση για τον οικισμό Ορνέ

Ένα νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη το απόγευμα της Τρίτης στους κατοίκους του χωριού Ορνέ Ρεθύμνου, καλώντας τους να απομακρυνθούν άμεσα προς το Χορδάκι Αμαρίου. Ο Ορνές είναι μικρός οικισμός του Δήμου Αμαρίου, περίπου 49 χιλιόμετρα από την πόλη του Ρεθύμνου και σχεδόν τρία χιλιόμετρα από την Κρύα Βρύση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στην περιοχή, με τις αρχές να παρακολουθούν την εξέλιξη της πυρκαγιάς.