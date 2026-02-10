Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» το κοριτσάκι μόλις 2,5 ετών, που βρέθηκε αναίσθητο σε σιντριβάνι στην πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα. Οι γιατροί δίνουν μάχη για να κρατήσουν το παιδί στη ζωή, με τα επόμενα 24ωρα να θεωρούνται καθοριστικά, ενώ οι γονείς του ανήλικου βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη.

Το χρονικό και οι δραματικές προσπάθειες διάσωσης

Το περιστατικό συνέβη κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, όταν το παιδί διέφυγε της προσοχής των γονιών του και παρέμεινε στο νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά.

Η μάχη για την ανάνηψη: Στο νοσοκομείο, οι γιατροί προχώρησαν σε ΚΑΡΠΑ για περίπου 40 λεπτά μέχρι να καταφέρουν να επαναφέρουν το κοριτσάκι.

Ο παράγοντας του κρύου νερού: Σύμφωνα με ιατρικές πληροφορίες, η χαμηλή θερμοκρασία του νερού στο σιντριβάνι λειτούργησε ευεργετικά, καθώς απέτρεψε τη δημιουργία οιδήματος στο κεφάλι της ανήλικης.

Η επέμβαση της αστυνομίας: Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο δεν περίμεναν το ασθενοφόρο, αλλά μετέφεραν οι ίδιοι το παιδί με περιπολικό στο νοσοκομείο για να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο.

Στον Εισαγγελέα οι γονείς

Ο 26χρονος πατέρας και η 23χρονη μητέρα συνελήφθησαν από τις Αρχές στην Καλλιθέα. Οι δύο γονείς αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου και αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον Εισαγγελέα για να απολογηθούν για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί τους βρέθηκε να παλεύει για τη ζωή του.

