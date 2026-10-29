Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σχολιάζει για τον Φλάβιο Μπολσονάρου, αλλά χαρακτηρίζει «περίεργες» τις εκλογές της Βραζιλίας

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου, γερουσιαστής της άκρας δεξιάς στη Βραζιλία και γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, διέφυγε στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ήττα του πατέρα του στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές. Από αμερικανικό έδαφος, ο Μπολσονάρου υποστήριξε πως είναι ο «αληθινός» πρόεδρος της Βραζιλίας, ενώ ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς σχετικά, δήλωσε ότι «δεν θα ανακατευτεί» στην υπόθεση, αλλά χαρακτήρισε τις εκλογές «αλλόκοτες» και τη μεταχείριση της οικογένειας «άδικη».

Η φυγή του Φλάβιο Μπολσονάρου και οι δηλώσεις του

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου, ο πρεσβύτερος γιος του Ζαΐχ Μπολσονάρου, έφτασε αεροπορικώς περίπου στις 15:30 ώρα Ελλάδας σε αεροδρόμιο κοντά στο Μαϊάμι, στη Φλόριντα, συνοδευόμενος από μέλη της οικογένειάς του. Η διαδρομή του περιλάμβανε περίπλου μέσω Αργεντινής και Ισημερινού. Μετά την άφιξή του, ο βραζιλιάνος γερουσιαστής δημοσιοποίησε μέσω ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης μία ανακοίνωση, την οποία απηύθυνε «στον βραζιλιάνικο λαό και στη διεθνή κοινότητα».

Στην ανακοίνωση αυτή, ο Φλάβιο Μπολσονάρου τόνισε πως θα «ηγηθεί της αντιπολίτευσης» από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υποστήριξε πως είναι ο «αληθινός» πρόεδρος της Βραζιλίας, μία δήλωση που προκάλεσε ερωτήσεις προς τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η στάση του Ντόναλντ Τραμπ για τις εκλογές και την οικογένεια Μπολσονάρου

Ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε δημοσιογραφικές ερωτήσεις την Τετάρτη, πριν αναχωρήσει με το αεροσκάφος του για το Οχάιο, όπου επρόκειτο να εκφωνήσει προεκτορική ομιλία, κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Φλάβιο Μπολσονάρου. Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος δήλωσε αρχικά: «Δεν θα κάνω σχόλιο για αυτό. Δεν θα ανακατευτώ», αναφορικά με τον ισχυρισμό του Φλάβιο Μπολσονάρου πως είναι ο «αληθινός» πρόεδρος της Βραζιλίας.

Ωστόσο, ο κ. Τραμπ προχώρησε σε σχόλια σχετικά με τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, την μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής, στον οποίο αναδείχθηκε νικητής ο κεντροαριστερός πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα. «Ήταν αλλόκοτες εκλογές αυτές, είναι σίγουρο», είπε ο Τραμπ. Επιπλέον, εξέφρασε την άποψη πως «αυτός κι η οικογένειά του είχαν πολύ άδικη μεταχείριση», αναφερόμενος στον Φλάβιο Μπολσονάρου και τους οικείους του.

Η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι θεωρήσεις διαβατηρίων

Το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας εξέδωσε δική του ανακοίνωση σχετικά με την είσοδο του Φλάβιο Μπολσονάρου στη χώρα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο βραζιλιάνος πολιτικός υποβλήθηκε στους προβλεπόμενους ελέγχους και του επιτράπηκε η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες «δυνάμει των νόμων και των διαδικασιών περί μετανάστευσης σε ισχύ».

Είχε προηγηθεί η χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων στον Φλάβιο Μπολσονάρου και στην οικογένειά του από την κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι γνωστός σύμμαχος του πατέρα του γερουσιαστή, του πρώην προέδρου της άκρας δεξιάς Ζαΐχ Μπολσονάρου, γεγονός που είχε διευκολύνει την έκδοση των απαραίτητων εγγράφων.

Οι νομικές προκλήσεις του Φλάβιο Μπολσονάρου

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου έχει βρεθεί αντιμέτωπος με διάφορες έρεβες της δικαιοσύνης στη Βραζιλία. Οι έρευνες αυτές αφορούν κυρίως υποθέσεις διαφθοράς και ξεπλύματος χρήματος. Αυτές οι νομικές προκλήσεις αποτελούν μέρος του γενικότερου πλαισίου εντός του οποίου ο γερουσιαστής έλαβε την απόφαση να αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την εκλογική ήττα του πατέρα του.

Η δήλωσή του ότι θα ηγηθεί της αντιπολίτευσης από το εξωτερικό, σε συνδυασμό με τις εκκρεμείς νομικές υποθέσεις, διαμορφώνει ένα σύνθετο σκηνικό για τον βραζιλιάνο πολιτικό.

Με πληροφορίες από: Topontiki