Ο πρωθυπουργός στις ΗΠΑ για το συμβούλιο ασφαλείας του ΟΗΕ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σήμερα, Πέμπτη, στη Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, στο πλαίσιο μιας σημαντικής επίσκεψης. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο κ. Μητσοτάκης θα αναλάβει την προεδρία σε μια ανοιχτή συζήτηση υψηλού επιπέδου, η οποία θα διεξαχθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η συζήτηση αυτή είναι αφιερωμένη στη διεθνή ασφάλεια και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας στο Συμβούλιο.

Η κεντρική συζήτηση στο συμβούλιο ασφαλείας του ΟΗΕ

Η προγραμματισμένη συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα ξεκινήσει στις 10:00 το πρωί, σύμφωνα με την ώρα Νέας Υόρκης. Το κεντρικό θέμα που θα απασχολήσει τους συμμετέχοντες και στο οποίο θα προεδρεύσει ο Έλληνας πρωθυπουργός είναι η «Διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας».

Πιο συγκεκριμένα, η ατζέντα της συζήτησης εστιάζει σε δύο σύγχρονες και κρίσιμες πτυχές: τις «Αναδυόμενες τεχνολογίες» και τη «Θαλάσσια ασφάλεια». Αυτοί οι τομείς αποτελούν βασικές προκλήσεις για τη διεθνή κοινότητα, καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις και η ασφάλεια των θαλάσσιων οδών επηρεάζουν άμεσα την παγκόσμια σταθερότητα και την ειρήνη.

Ο ρόλος της ελληνικής προεδρίας

Η ανάληψη της προεδρίας σε αυτή την υψηλού επιπέδου συζήτηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη αναδεικνύει τον ενεργό ρόλο της Ελλάδας στα διεθνή δρώμενα. Η ελληνική προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ προσφέρει μια σημαντική πλατφόρμα για την προώθηση των ελληνικών θέσεων και την ενίσχυση του διαλόγου για ζητήματα που αφορούν το σύνολο των κρατών μελών.

Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος, που συνδυάζει τις αναδυόμενες τεχνολογίες με τη θαλάσσια ασφάλεια, υπογραμμίζει την αναγνώριση των νέων απειλών και ευκαιριών που προκύπτουν. Η Ελλάδα, ως χώρα με μακρά ναυτική παράδοση και στρατηγική θέση, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εμπειρία να προσφέρει στη συζήτηση για τη διασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας στις θάλασσες.

Συμμετοχή στο international institute for strategic studies manama dialogue 2026

Πέραν των σημερινών του υποχρεώσεων στη Νέα Υόρκη, το πρόγραμμα του πρωθυπουργού περιλαμβάνει και μια ακόμη διεθνή συμμετοχή. Αύριο, Παρασκευή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος, μέσω τηλεδιάσκεψης, στο International Institute for Strategic Studies Manama Dialogue 2026.

Το Manama Dialogue είναι ένα ετήσιο συνέδριο που διοργανώνεται στο Μπαχρέιν και συγκεντρώνει ηγέτες και ειδικούς από όλο τον κόσμο για να συζητήσουν θέματα άμυνας και ασφάλειας. Η συμμετοχή του Έλληνα πρωθυπουργού σε αυτό το σημαντικό φόρουμ υπογραμμίζει την προσήλωση της Ελλάδας στην ενίσχυση της περιφερειακής και διεθνούς σταθερότητας, καθώς και την επιδίωξη συνεργασιών σε στρατηγικό επίπεδο.

Τηλεδιάσκεψη με τον επικεφαλής του IISS

Στο πλαίσιο των εργασιών του International Institute for Strategic Studies Manama Dialogue 2026, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προγραμματίσει μια τηλεδιάσκεψη. Η συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί με τον επικεφαλής του International Institute for Strategic Studies (IISS), Bastian Giegerich.

Η τηλεδιάσκεψη έχει οριστεί για τις 12:30 το μεσημέρι, ώρα Νέας Υόρκης, και αναμένεται να αποτελέσει μια ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων σε θέματα στρατηγικής και γεωπολιτικής. Η επικοινωνία με τον κ. Giegerich, ο οποίος ηγείται ενός αναγνωρισμένου ιδρύματος στρατηγικών μελετών, ενισχύει τον διάλογο της Ελλάδας με διεθνείς φορείς που διαμορφώνουν τις συζητήσεις για την παγκόσμια ασφάλεια.

Με πληροφορίες από: Topontiki, News.gr