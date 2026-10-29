Στη Βουλή η ρύθμιση των 120 δόσεων, αποσύρθηκε η διάταξη για ηλεκτρονικές πληρωμές courier

Η κυβέρνηση προχωρά στην κατάθεση της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων για χρέη προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, φέρνοντας ένα νέο πλαίσιο για την εξόφληση οφειλών που συσσωρεύτηκαν. Παράλληλα, αποφασίστηκε η οριστική απόσυρση της διάταξης που προέβλεπε την υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών για τις αντικαταβολές μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, διατηρώντας τη δυνατότητα πληρωμής με μετρητά. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από έντονες αντιδράσεις από φορείς της αγοράς και την ανάδειξη νομικών και πρακτικών ζητημάτων.

Αποσύρθηκε η διάταξη για τις ηλεκτρονικές πληρωμές στις αντικαταβολές

Η επίμαχη διάταξη, η οποία καθιέρωνε την υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών και θα καταργούσε τα μετρητά από τις συναλλαγές στις παραδόσεις μέσω courier, τελικώς έμεινε εκτός του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟΟ). Η εξέλιξη αυτή διατηρεί το υφιστάμενο καθεστώς, επιτρέποντας τις πληρωμές με μετρητά στις αντικαταβολές, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος.

Τα νομικά και πρακτικά ζητήματα που θα προέκυπταν από την εφαρμογή της διάταξης, σε συνδυασμό με τις έντονες αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν από διάφορους φορείς της αγοράς κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης του νομοθετήματος, οδήγησαν στην οριστική της απόσυρση.

Ο αρχικός στόχος και η προβλεπόμενη εφαρμογή της ρύθμισης

Η διάταξη προέβλεπε ότι κάθε αγορά η οποία παραδίδεται μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών και εξοφλείται κατά την παραλαβή, θα έπρεπε να πληρώνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό μέσο, ανεξαρτήτως του ποσού της συναλλαγής. Ο αρχικός στόχος αυτής της ρύθμισης ήταν η περαιτέρω διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και ο αποτελεσματικότερος περιορισμός της φοροδιαφυγής.

Η δημιουργία διαφορετικών καθεστώτων πληρωμών και οι αντιδράσεις

Στην πράξη, όμως, η προτεινόμενη ρύθμιση άνοιξε ένα μέτωπο αντιδράσεων, καθώς δημιουργούσε δύο διαφορετικά καθεστώτα για την ίδια ακριβώς αγορά, ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ένας καταναλωτής μπορεί να αγοράσει από ένα φυσικό κατάστημα προϊόν αξίας έως 500 ευρώ και να το εξοφλήσει με μετρητά.

Ωστόσο, με τη διάταξη που αποσύρθηκε, εάν το ίδιο προϊόν αγοραζόταν ηλεκτρονικά και έφτανε στην πόρτα του καταναλωτή μέσω courier, τα μετρητά δεν θα επιτρέπονταν ως μέσο πληρωμής, ακόμα και για αγορά λίγων ευρώ. Αυτή η διαφορετική μεταχείριση βρέθηκε στο επίκεντρο των ενστάσεων που διατυπώθηκαν στη διαβούλευση και αποτέλεσε τον βασικότερο λόγο για να πάει η διάταξη στις καλένδες. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η ρύθμιση δεν καταργούσε την αντικαταβολή ως τρόπο πληρωμής. Ο καταναλωτής θα εξακολουθούσε να επιλέγει να εξοφλήσει την αγορά του τη στιγμή της παραλαβής, αλλά η πληρωμή θα έπρεπε να είναι ηλεκτρονική.

Κατάθεση της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων στη Βουλή

Στο ίδιο πλαίσιο των οικονομικών εξελίξεων, κατατέθηκε στη Βουλή και προχωρά προς ψήφιση η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων για ληξιπρόθεσμα χρέη. Αυτή η ρύθμιση αφορά οφειλές προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Το νέο σχήμα αναμένεται να προσφέρει μια σημαντική «ανάσα» σε πολλούς οφειλέτες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους με ευνοϊκούς όρους.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της ρύθμισης των 120 δόσεων

Το νέο σχήμα ρύθμισης προβλέπει μια ελάχιστη δόση ύψους 30 ευρώ, καθιστώντας την προσβάσιμη για ένα ευρύ φάσμα οφειλετών που επιθυμούν να ενταχθούν. Το επιτόκιο που θα εφαρμοστεί για τις δόσεις αυτές ανέρχεται στο 5,84%. Η πλατφόρμα για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει στα μέσα Νοεμβρίου, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την ένταξή τους στη ρύθμιση.

Με πληροφορίες από: Enikos