Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπογράμμισε την άμεση ανάγκη να βρεθούν λύσεις για το ζήτημα των συγκεντρώσεων που διοργανώνει ο Ηλίας Κασιδιάρης, καθώς και για τις αντισυγκεντρώσεις που προκύπτουν ως απάντηση σε αυτές. Η δήλωση αυτή έγινε με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που έλαβαν χώρα στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στην ΕΡΤNews και την εκπομπή «Στο Κέντρο» με τον Γιώργο Κουβαρά, ανέλυσε τις νομικές πτυχές που καθιστούν αδύνατη την απαγόρευση τέτοιων εκδηλώσεων από την αστυνομία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το ζήτημα των συγκεντρώσεων στη Θεσσαλονίκη

Ο υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στη συγκέντρωση που διοργανώθηκε από τον Ηλία Κασιδιάρη σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης την προηγούμενη ημέρα. Παράλληλα, εξήγησε την απόφαση των αρχών να απαγορεύσουν τις συγκεντρώσεις στους περιμετρικούς δρόμους της πόλης. Αυτή η απαγόρευση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να αποτραπούν ενδεχόμενες συγκρούσεις μεταξύ των συμμετεχόντων στην αρχική συγκέντρωση και όσων θα συμμετείχαν σε αντισυγκεντρώσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσοχοΐδη, η Ελλάδα λειτουργεί ως μια δημοκρατική χώρα, η οποία διέπεται από το Σύνταγμα και τους νόμους. Στο πλαίσιο αυτό, παρά το αίτημα που υποβλήθηκε από την αστυνομία προς τις δικαστικές αρχές για την απαγόρευση της συγκέντρωσης του κ. Κασιδιάρη σε κλειστό χώρο, η απάντηση ήταν αρνητική.

Η νομική διάσταση και η απάντηση των δικαστικών αρχών

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης απάντησε ότι δεν είναι εφικτή η απαγόρευση μιας συγκέντρωσης που πραγματοποιείται σε κλειστό χώρο. Επιπλέον, ξεκαθαρίστηκε ότι είναι παράνομο για την αστυνομία να απαγορεύσει μια τέτοια συγκέντρωση, βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Ο υπουργός σημείωσε ότι αυτή είναι η σημερινή νομική πραγματικότητα και πρότεινε ότι, αν υπάρξει βούληση, μπορεί να γίνει έρευνα και, αν χρειαστεί, να αλλάξει κάτι στη νομοθεσία.

Ταυτόχρονα, και με τη σύμφωνη γνώμη της Εισαγγελίας, η αστυνομία προχώρησε στην απαγόρευση όλων των συγκεντρώσεων στους περιμετρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Ο στόχος αυτής της ενέργειας ήταν η αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ των δύο πλευρών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Επομένως, η αστυνομία δεν είχε τη δυνατότητα να απαγορεύσει τη συγκεκριμένη συγκέντρωση του κ. Κασιδιάρη, καθώς ο νόμος δεν της το επέτρεπε.

Η θέση του υπουργού για την απαγόρευση

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εξέφρασε την προσωπική του θέση, δηλώνοντας ότι συμφωνεί με όσους υποστηρίζουν ότι δεν θα έπρεπε να επιτραπεί στον Ηλία Κασιδιάρη να πραγματοποιήσει τη συγκέντρωση. Ωστόσο, τόνισε εμφατικά ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν παρέχει αυτή τη δυνατότητα στις αρχές. Αυτή η διάσταση μεταξύ της επιθυμητής κατάστασης και της νομικής πραγματικότητας αναδεικνύει την πολυπλοκότητα του ζητήματος.

Ο υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη για μία ουσιαστική συζήτηση γύρω από το θέμα, προκειμένου να βρεθούν λύσεις που θα εναρμονίζονται με το δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας, αλλά ταυτόχρονα θα διασφαλίζουν την κοινωνική ειρήνη και την αποφυγή φαινομένων έντασης. Η δημόσια συζήτηση κρίνεται απαραίτητη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που ανακύπτουν από τέτοιου είδους εκδηλώσεις.

Πρόταση για άμεσες λύσεις και ο κίνδυνος του φαινομένου

Ο κ. Χρυσοχοΐδης προέβη σε μία πρόταση για την άμεση επίλυση αυτών των θεμάτων. Όπως ανέφερε, αναμένεται ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης θα συνεχίσει να περιφέρεται στην Ελλάδα και να διοργανώνει συγκεντρώσεις, οι οποίες με τη σειρά τους θα προκαλούν αντισυγκεντρώσεις. Για τον λόγο αυτό, είναι επιτακτικό να βρεθούν άμεσα λύσεις, ώστε η αστυνομία να γνωρίζει με σαφήνεια τον τρόπο δράσης της σε παρόμοιες περιπτώσεις στο μέλλον.

Ο υπουργός εξέφρασε την προσωπική του πεποίθηση ότι το φαινόμενο «Κασιδιάρης» και γενικότερα τα φαινόμενα που συνδέονται με «όλους τους «Κασιδιάρηδες»» είναι εξαιρετικά επικίνδυνα. Προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος να επανέλθουν στην επιφάνεια και να ξαναζήσουμε φρικαλέα φαινόμενα, παρόμοια με αυτά που βιώθηκαν πριν από περίπου δέκα χρόνια. Κατέληξε τονίζοντας την επιτακτική ανάγκη να συζητηθεί το θέμα σε βάθος και να εξευρεθούν αποτελεσματικές λύσεις για την αντιμετώπισή του.

Με πληροφορίες από: News.gr