Το πολιτικό αδιέξοδο στο Ισραήλ μετά τις εκλογές: Ο Νετανιάχου νικητής χωρίς πλειοψηφία

Ένα πολιτικό παράδοξο αντιμετωπίζει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά τις πρόσφατες εκλογές στο Ισραήλ, καθώς αναδείχθηκε νικητής, αλλά χωρίς εξασφαλισμένη κυβέρνηση. Η πρωτιά του Λικούντ και του δεξιού συνασπισμού δεν είναι αρκετή για να του εξασφαλίσει νέα θητεία, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά περίπλοκο πολιτικό αδιέξοδο. Το εκλογικό αποτέλεσμα δεν προσφέρει ούτε στην αντιπολίτευση έναν εύκολο δρόμο προς την εξουσία, με τον Νετανιάχου να ενδέχεται να βγει κερδισμένος αξιοποιώντας τις αντιθέσεις μεταξύ των αντιπάλων του.

Το εκλογικό τοπίο και το αδιέξοδο των 61 εδρών

Με την καταμέτρηση των ψήφων να πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της, ο συνασπισμός του Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκεντρώνει περίπου 53 έδρες στην Κνεσέτ. Η αντιπολίτευση, υπό την ηγεσία του Γκάντι Αϊζενκότ, διαθέτει 48 έδρες. Παράλληλα, τα αραβικά κόμματα κατέγραψαν μια ιστορική επίδοση, εξασφαλίζοντας 19 έδρες.

Το όριο για τον σχηματισμό κυβέρνησης στην Κνεσέτ, η οποία αποτελείται από 120 μέλη, είναι οι 61 έδρες. Καθώς κανένας συνασπισμός δεν έχει φτάσει αυτό τον αριθμό, η πολιτική σκηνή του Ισραήλ βρίσκεται σε κατάσταση αδιεξόδου, με τα αραβικά κόμματα να αναδεικνύονται αριθμητικά σε ρυθμιστές, αλλά να παραμένουν πολιτικά αποκλεισμένα από τις περισσότερες διαπραγματεύσεις.

Τα σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης

Η παρούσα πολιτική κατάσταση έχει οδηγήσει στην εξέταση διαφόρων σεναρίων για την υπέρβαση του αδιεξόδου και τον σχηματισμό κυβέρνησης. Κάθε σενάριο παρουσιάζει τις δικές του προκλήσεις και απαιτεί συγκεκριμένες κινήσεις από τους πολιτικούς ηγέτες.

Πρώτο σενάριο: Η αναζήτηση συμμάχων από τον Νετανιάχου

Το πρώτο σενάριο προβλέπει ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα αναζητήσει τους οκτώ επιπλέον βουλευτές που χρειάζεται για να φτάσει τις 61 έδρες. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί προσελκύοντας κόμματα ή μεμονωμένους βουλευτές από την αντιπολίτευση.

Ήδη, σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα, ο Νετανιάχου έχει επικοινωνήσει με τους ακροδεξιούς συμμάχους του, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς. Στόχος του είναι να διατηρήσει συμπαγές το στρατόπεδό του, ενισχύοντας τη θέση του στις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Δεύτερο σενάριο: Η πρόκληση του Γκάντι Αϊζενκότ και ο ρόλος των αραβικών κομμάτων

Το δεύτερο σενάριο αφορά την προσπάθεια του Γκάντι Αϊζενκότ να σχηματίσει κυβέρνηση με τις υπόλοιπες αντιπολιτευόμενες δυνάμεις. Ωστόσο, εδώ βρίσκεται και το μεγαλύτερο εμπόδιο, καθώς χωρίς τη συμμετοχή ή την κοινοβουλευτική στήριξη αραβικών κομμάτων, η αντιπολίτευση δεν διαθέτει την αναγκαία πλειοψηφία των 61 εδρών.

Ο Αβίγκντορ Λίμπερμαν έχει αποκλείσει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο μιας κυβέρνησης μειοψηφίας που θα εξαρτάται από αραβικά κόμματα. Ανάλογες επιφυλάξεις έχουν διατυπώσει και άλλοι ηγέτες της αντιπολίτευσης, γεγονός που περιπλέκει περαιτέρω τις προσπάθειες του Αϊζενκότ.

Τρίτο σενάριο: Η κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Ένα τρίτο σενάριο που εξετάζεται είναι η δημιουργία μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να περιλαμβάνει τη συμμετοχή τόσο του Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και του Γκάντι Αϊζενκότ. Πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη επιλογή, δεδομένων των υφιστάμενων πολιτικών διαφορών.

Ο Γκάντι Αϊζενκότ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να υπηρετήσει υπό τον Νετανιάχου. Ωστόσο, σύμφωνα με το Times of Israel, ο Λίμπερμαν φέρεται να εξετάζει μια τέτοια διέξοδο, γεγονός που αποτυπώνει τις πιέσεις για την υπέρβαση του πολιτικού αδιεξόδου και την εξεύρεση μιας λύσης.

Τέταρτο σενάριο: Νέες εκλογές

Το τέταρτο και τελευταίο σενάριο είναι η αποτυχία όλων των διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Σε αυτή την περίπτωση, η χώρα θα οδηγηθεί στην προκήρυξη νέων εκλογών, προκειμένου να δοθεί μια νέα ευκαιρία στους πολίτες να αποφασίσουν για την πολιτική ηγεσία.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα παρέμενε υπηρεσιακός πρωθυπουργός, διαχειριζόμενος τις τρέχουσες υποθέσεις του κράτους μέχρι την ανάδειξη νέας κυβέρνησης.

Το επόμενο βήμα: Ο ρόλος του Προέδρου

Το επόμενο κρίσιμο βήμα ανήκει στον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ. Μετά την οριστικοποίηση των εκλογικών αποτελεσμάτων, ο Πρόεδρος θα αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον πολιτικό που θεωρεί ότι έχει τις περισσότερες πιθανότητες να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Ο πρώτος εντολοδόχος διαθέτει προθεσμία 28 ημερών για να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις και να σχηματίσει κυβέρνηση. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα παράτασης αυτής της προθεσμίας για επιπλέον 14 ημέρες, εάν κριθεί απαραίτητο για την επίτευξη συμφωνίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki