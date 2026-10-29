Η προσπάθεια του πρωθυπουργού για επανασυσπείρωση της Νέας Δημοκρατίας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί τα τελευταία εικοσιτετράωρα να συμμαζέψει τα «ασυμμάζευτα» στο κόμμα και την κυβέρνησή του, μέσα από ένα σχέδιο επανασυσπείρωσης της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρωθυπουργός πραγματοποιεί περιοδείες και έχει επαφές με βουλευτές και στελέχη του κόμματός του. Η προσπάθεια αυτή έχει ως στόχο να καταδείξει ότι τα λάθη μπορούν να διορθωθούν και ότι η Νέα Δημοκρατία έχει λάβει το μήνυμα που της στέλνουν οι πολίτες.

Η κίνηση του πρωθυπουργού και το μήνυμα προς τα στελέχη

Στο πλαίσιο των ενεργειών του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεμήνυσε προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί κανένα φαινόμενο αυταρέσκειας και αλαζονείας από τώρα μέχρι τις επόμενες εκλογές. Συνέδεσε μάλιστα αυτή την απόφασή του ευθέως με το αποτέλεσμα που θα φέρουν οι επικείμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Η κινητικότητα του πρωθυπουργού έρχεται σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση βρέθηκε αντιμέτωπη με διάφορες δύσκολες καταστάσεις.

Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνοχής του κόμματος και στην αντιμετώπιση των εσωτερικών και εξωτερικών πιέσεων. Ο πρωθυπουργός επιδιώκει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της εκλογικής βάσης, δείχνοντας αποφασιστικότητα και διάθεση για αλλαγές, όπου αυτές κρίνονται απαραίτητες.

Οι προκλήσεις που απασχολούν την κυβέρνηση

Τελευταία, η κυβέρνηση βρέθηκε απέναντι σε μια σειρά από δύσκολες καταστάσεις και θέματα που προκάλεσαν προβληματισμό. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται το τουρκολιβυκό μνημόνιο και γενικότερα τα εθνικά θέματα, τα οποία έχουν προκαλέσει έντονες συζητήσεις. Επίσης, η υπόθεση Μπεκίρη αποτέλεσε ένα ακόμα σημείο τριβής.

Στις προκλήσεις αυτές προστίθενται και οι παρεμβάσεις από πρώην πρωθυπουργούς, όπως ο Κώστας Καραμανλής και ο Αντώνης Σαμαράς, οι οποίες προσδίδουν επιπλέον πολυπλοκότητα στην κατάσταση. Οι κυβερνητικοί βουλευτές εμφανίζονται θορυβημένοι από αυτές τις εξελίξεις. Παρά την προσπάθεια του κυβερνητικού εκπροσώπου να υποβαθμίσει τα εν λόγω θέματα, παραμένουν πολλά ερωτήματα, ενώ διάχυτη είναι η απορία για τον λόγο που το Μέγαρο Μαξίμου αφήνει πρώτα να εξελιχθούν τα πράγματα και στη συνέχεια παρεμβαίνει.

Αγωνία για τις δημοσκοπήσεις και την ακρίβεια

Η αγωνία των κυβερνητικών βουλευτών συνδέεται κυρίως με το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις να χάνει δυνάμεις. Παράλληλα, ο Αντώνης Σαμαράς και άλλα μικρότερα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται πως κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί προβληματισμό για την εκλογική δυναμική του κυβερνώντος κόμματος.

Επιπλέον, η ακρίβεια, οι εθνικές «αρρυθμίες» και τα θέματα που σχετίζονται με τη διαφθορά ασκούν ιδιαίτερη πίεση στο κυβερνών κόμμα. Αυτές οι πιέσεις οδήγησαν και σε εξελίξεις που αφορούν την Pizza Fan και την αλυσίδα φούρνων «Το Χωριάτικο», γεγονότα που προστίθενται στο γενικότερο κλίμα ανησυχίας.

Εθνικά θέματα και εσωκομματικές αντιδράσεις

Οι αντιδράσεις των κυβερνητικών βουλευτών στο θέμα του τουρκολιβυκού μνημονίου είναι ενδεικτικές του κλίματος. Ατάκες όπως «τον ήπιαμε» από τον Δημήτρη Καλογερόπουλο, καθώς και οι αναφορές του Δημήτρη Καιρίδη περί «πολιτικής ήττας», δείχνουν ότι οι βουλευτές ανησυχούν ιδιαίτερα για τον αντίκτυπο που έχουν τέτοιου είδους εξελίξεις στα εθνικά θέματα.

Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο προβληματική, δεδομένου ότι πάντα υπάρχει στο τραπέζι της συζήτησης η λίγο παλαιότερη δήλωση του Άγγελου Συρίγου. Ο κ. Συρίγος είχε αναφέρει ότι η Ελλάδα αναγκάστηκε να υποχωρήσει δύο φορές στην Κάσο το 2024, όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με την τουρκική πλευρά. Αυτές οι δηλώσεις υπογραμμίζουν την ευαισθησία και την κρισιμότητα των εθνικών ζητημάτων.

Η στάση των πρώην πρωθυπουργών

Η αγωνία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας συνδέεται και με τη στάση του Αντώνη Σαμαρά. Ο πρώην πρωθυπουργός δεν χάνει ευκαιρία να καταγγέλλει την κυβέρνηση και τον υπουργό Εξωτερικών για ανικανότητα και υποχωρητικότητα. Οι δηλώσεις του Σαμαρά προσθέτουν ένα επιπλέον στοιχείο στην εσωκομματική συζήτηση και στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση.

Αν σε αυτή την εξίσωση προσθέσει κάποιος και τον Κώστα Καραμανλή, ο οποίος εμφανίζεται, η πολυπλοκότητα της κατάστασης εντός του κυβερνώντος κόμματος γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Οι παρεμβάσεις και οι θέσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών αποτελούν σημαντικό παράγοντα στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και στην προσπάθεια επανασυσπείρωσης της Νέας Δημοκρατίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki