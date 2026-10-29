Η Αθήνα φιλοξένησε το συνέδριο των Ευρωπαίων Δημοκρατών με διεθνές αποτύπωμα

Η Αθήνα φιλοξένησε στις 23 και 24 Οκτωβρίου το 22ο Συνέδριο του European Democratic Party (EDP), με οικοδεσπότες τους Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασσελάκη. Η διοργάνωση, με τίτλο «The Final Countdown – It’s Time for Europe», συγκέντρωσε περισσότερους από 100 Ευρωπαίους αντιπροσώπους και πάνω από 300 πολίτες στο Conrad Athens – The Ilisian. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η κρίση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, η άνοδος του αυταρχισμού και η ανάγκη για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία.

Το 22ο συνέδριο του EDP στην Αθήνα

Το 22ο Συνέδριο του European Democratic Party (EDP), της ευρωπαϊκής πολιτικής οικογένειας στην οποία εντάχθηκαν οι Δημοκράτες, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, σηματοδοτώντας ένα γεγονός με σημαντικό διεθνές πολιτικό αποτύπωμα. Οι εργασίες του συνεδρίου έλαβαν χώρα στο Conrad Athens – The Ilisian, στις 23 και 24 Οκτωβρίου, υπό την αιγίδα των Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασσελάκη.

Στο πλαίσιο αυτής της διήμερης διοργάνωσης, η ελληνική πρωτεύουσα υποδέχθηκε περισσότερους από 100 αντιπροσώπους ευρωπαϊκών κομμάτων, μεταξύ των οποίων οι Gozi, Bayrou, Tanden, καθώς και φωνές από την Τουρκία, την Ουκρανία, τη Σερβία και την Ταϊβάν. Παράλληλα, στην ανοιχτή συνεδρίαση του συνεδρίου, συμμετείχαν ενεργά πάνω από 300 πολίτες, γεγονός που υπογραμμίζει το ενδιαφέρον για τα θέματα που τέθηκαν προς συζήτηση.

Οι θεματικές ενότητες και η ευρωπαϊκή στρατηγική

Οι συζητήσεις του συνεδρίου επικεντρώθηκαν σε κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την Ευρώπη και τον κόσμο. Βασικές θεματικές ενότητες αποτέλεσαν η κρίση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και η διαρκώς αυξανόμενη άνοδος του αυταρχισμού σε διάφορες περιοχές.

Επιπλέον, οι αντιπρόσωποι και οι πολίτες που συμμετείχαν ανέπτυξαν διάλογο για την κατάσταση στην Ουκρανία, την Τουρκία, τη Σερβία και τα Δυτικά Βαλκάνια. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στις σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και στην επιτακτική ανάγκη για την επίτευξη μεγαλύτερης ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας.

Το διεθνές αποτύπωμα και οι «μαχητές για την ελευθερία»

Το συνέδριο της Αθήνας ξεχώρισε για την προσπάθειά του να δώσει βήμα όχι μόνο σε Ευρωπαίους πολιτικούς, αλλά και σε προσωπικότητες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των συγκρούσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό το πολιτικό νήμα συνέδεσε τις διαφορετικές παρεμβάσεις, καλύπτοντας περιοχές από τη Ρωσία και την Ουκρανία έως την Τουρκία, το Ιράν, την Κίνα και τη Σερβία.

Στο πάνελ με τίτλο «Fighters for Freedoms», το οποίο συντονίστηκε από την αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Pina Picierno, συμμετείχαν σημαντικές φωνές. Μεταξύ αυτών ήταν η Anna Victoria Politkovskaya, η οποία συνεχίζει την παρακαταθήκη της δολοφονημένης Ρωσίδας δημοσιογράφου Anna Politkovskaya. Επίσης, συμμετείχε η ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των Ουιγούρων, Jewher Ilham, καθώς και η Ιρανή υπέρμαχος των δικαιωμάτων των γυναικών, Shervin Haravi.

Η συμβολική επιλογή της Αθήνας και η παρέμβαση Κασσελάκη

Η επιλογή της Αθήνας ως τόπου διεξαγωγής του συνεδρίου δεν ήταν τυχαία. Το European Democratic Party επιδίωξε να συνδέσει συμβολικά τη γενέτειρα της Δημοκρατίας με την τρέχουσα περίοδο, κατά την οποία οι δημοκρατικοί θεσμοί βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση. Στις εργασίες του συνεδρίου επισημάνθηκε επανειλημμένα ότι αυτή η πίεση προέρχεται από τον αυταρχισμό, τον εθνικισμό, την παραπληροφόρηση και την υποχώρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών.

Ο Στέφανος Κασσελάκης, ως επικεφαλής του κόμματος που φιλοξένησε τη διοργάνωση, ανέλαβε την εναρκτήρια παρέμβαση. Μέσα από την ομιλία του, επιχείρησε να εντάξει τους Δημοκράτες στην ευρύτερη συζήτηση, παρουσιάζοντάς τους ως μια πολιτική δύναμη του προοδευτικού Κέντρου. Τόνισε τον φιλοευρωπαϊκό και δικαιωματικό χαρακτήρα του κόμματος, καθώς και τη στάση του απέναντι στον αυταρχισμό. Για τον ίδιο, το συνέδριο αποτέλεσε μια ευκαιρία να αποκτήσει διεθνείς πολιτικές αναφορές, σε μια περίοδο που το κόμμα του βρίσκεται εκτός Βουλής στην εγχώρια πολιτική σκηνή.

Το μήνυμα του Εκρέμ Ιμάμογλου

Μία από τις πιο έντονες στιγμές που σημάδεψαν το διήμερο συνέδριο στην Αθήνα προήλθε από την Τουρκία. Ο φυλακισμένος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, συμμετείχε στη διοργάνωση με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ιμάμογλου απέστειλε ένα ειδικό βιντεοσκοπημένο μήνυμα, το οποίο προβλήθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών. Η παρέμβασή του προσέθεσε μια σημαντική διάσταση στις συζητήσεις περί δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενισχύοντας το διεθνές αποτύπωμα του συνεδρίου.

Με πληροφορίες από: Topontiki