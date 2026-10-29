Γεραπετρίτης: Οι θαλάσσιες ζώνες δεν είναι πεδίο πλειστηριασμού

Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι οι θαλάσσιες ζώνες δεν αποτελούν πεδίο πλειστηριασμού, αλλά πεδίο επιβολής του διεθνούς δικαίου. Οι δηλώσεις του κ. Γεραπετρίτη έγιναν την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026, μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στη Νέα Υόρκη. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας ξεκαθάρισε την προσήλωση της Ελλάδας στο διεθνές δίκαιο ως τη μοναδική βάση για την επίλυση των διαφορών και την προάσπιση των εθνικών θέσεων.

Οι θαλάσσιες ζώνες και το διεθνές δίκαιο

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε με έμφαση ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ανεχθεί οποιαδήποτε παρανομία σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες ζώνες. Υπογράμμισε ότι οι θάλασσες και οι ωκεανοί δεν αποτελούν προνόμιο ούτε οικόπεδο του καθενός, αλλά διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες. Αυτοί οι κανόνες, οι οποίοι ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ όμορων θαλασσίων χωρών, πρέπει να γίνονται σεβαστοί από όλους.

Ειδικότερα, ο υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι οι κανόνες που αφορούν το διεθνές δίκαιο της θάλασσας είναι εκείνοι στους οποίους έχουν προσχωρήσει τα περισσότερα κράτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο σεβασμός απέναντι σε αυτούς τους κανόνες αποτελεί απαράγραπτη συνθήκη για την ειρήνη και την ευημερία.

Η συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ

Κατά τη συνάντηση του κ. Γεραπετρίτη με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, συζητήθηκαν εκτενώς ζητήματα θαλάσσιας ασφάλειας. Ο Έλληνας υπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις παράνομες οριοθετήσεις, υπογραμμίζοντας την ανάγκη σεβασμού των διεθνών κανόνων.

Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε την προσήλωση της Ελλάδας στο διεθνές δίκαιο ως τον μόνο τρόπο για την επίλυση των διαφορών. Δήλωσε ότι η Ελλάδα πάντοτε επιμένει στο ότι οι γειτονικές χώρες θα πρέπει να εργάζονται μεταξύ τους για να επιλύουν τις διαφορές τους. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι αυτό δεν σημαίνει πως μπορούν να γίνονται ανεκτές επιθετικές ενέργειες που είναι αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο. Στο πλαίσιο της συνάντησης, συζητήθηκαν επίσης η πορεία του ΟΗΕ και οι μεγάλες διεθνείς κρίσεις.

Η στρατηγική σχέση με την Αίγυπτο

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τηλεφωνικές επαφές με τον Αιγύπτιο ομόλογό του και δημοσιεύματα που αφορούν κινήσεις της τουρκικής πλευράς προς την Αίγυπτο για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τη στρατηγική και αδελφική σχέση που συνδέει την Ελλάδα και την Αίγυπτο. Αυτή η σχέση, όπως ανέφερε, εξελίσσεται σε όλα τα πεδία συνεργασίας.

Στο πλαίσιο αυτής της στενής συνεργασίας, ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε ότι ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Αιγύπτου στα Ηνωμένα Έθνη στάθηκε δίπλα του στη Νέα Υόρκη. Η παρουσία του Αιγύπτιου εκπροσώπου ήταν εμφανής κατά την ανακοίνωση της δήλωσης που αφορούσε το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Ο Έλληνας υπουργός τόνισε ότι υπάρχει μια πολύ κοινή πεποίθηση με την Αίγυπτο σε σχέση με την καθολική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου.

Προειδοποίηση για τις συνέπειες της παραβίασης του διεθνούς δικαίου

Ο υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε, παράλληλα, ότι η απομάκρυνση από τους κανόνες του διεθνούς δικαίου μπορεί να οδηγήσει σε μια εξαιρετικά επιζήμια κατάσταση. Αυτή η κατάσταση δεν θα περιοριστεί μόνο στις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο ή άλλες θάλασσες, αλλά θα έχει ευρύτερες συνέπειες. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι θα επηρεαστεί αρνητικά το παγκόσμιο εμπόριο, καθώς και η επισιτιστική και ενεργειακή ασφάλεια.

Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε την ανάγκη για σεβασμό των διεθνών κανόνων, καθώς αυτοί αποτελούν τη βάση για την ειρήνη και την ευημερία. Η τήρηση του διεθνούς δικαίου είναι κρίσιμη για τη σταθερότητα και την αποφυγή ακραίων καταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή και παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis