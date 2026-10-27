Ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της δημοκρατίας σε δείπνο στη Θεσσαλονίκη μετά τη φωταγώγηση του Λευκού Πύργου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη, όπου το απόγευμα παρακολούθησαν την τελετή φωταγώγησης του Λευκού Πύργου. Μετά το πέρας της εκδήλωσης, οι δύο πολιτικοί ηγέτες επισκέφθηκαν ένα γνωστό στέκι της πόλης για δείπνο. Εκεί, είχαν την ευκαιρία να γευτούν τοπικές σπεσιαλιτέ, ενώ ο πρωθυπουργός προέβη και σε δήλωση αναφορικά με τις εκλογές.

Η φωταγώγηση του Λευκού Πύργου

Το απόγευμα της Τρίτης, ο Λευκός Πύργος, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της Θεσσαλονίκης, φωταγωγήθηκε σε μια ειδική τελετή. Στην εκδήλωση των αποκαλυπτηρίων του νέου φωτισμού παρευρέθηκαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Μαζί τους στην τελετή ήταν και η υπουργός Πολιτισμού, υπογραμμίζοντας τη σημασία του γεγονότος για την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης. Η παρουσία των κορυφαίων πολιτειακών και πολιτικών προσώπων σηματοδότησε την επίσημη έναρξη λειτουργίας του νέου φωτισμού του ιστορικού μνημείου.

Το δείπνο στη «Διάβαση»

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τελετής φωταγώγησης του Λευκού Πύργου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κατευθύνθηκαν προς ένα γνωστό εστιατόριο της Θεσσαλονίκης. Το στέκι αυτό, με την ονομασία «Διάβαση», αποτελεί μια δημοφιλή επιλογή στην πόλη.

Η επίσκεψη των δύο ανδρών στο εστιατόριο πραγματοποιήθηκε σε χαλαρό κλίμα, προσφέροντας μια ευκαιρία για δείπνο μετά τις επίσημες υποχρεώσεις. Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου δείχνει την προτίμησή τους για ένα καθιερωμένο σημείο της τοπικής γαστρονομίας.

Οι γεύσεις του μενού

Κατά τη διάρκεια του δείπνου τους στη «Διάβαση», ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της δημοκρατίας απόλαυσαν διάφορες γεύσεις που προσφέρει το εστιατόριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μενού περιλάμβανε τα φημισμένα σουτζουκάκια, τα οποία αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του μαγαζιού.

Εκτός από τα σουτζουκάκια, στο τραπέζι υπήρχε και χοιρινός γύρος, συμπληρώνοντας τις επιλογές του δείπνου. Οι δύο ηγέτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις που χαρακτηρίζουν την κουζίνα της περιοχής και είναι ιδιαίτερα αγαπητές στο κοινό.

Δήλωση του πρωθυπουργού για τις εκλογές

Στο περιθώριο της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προέβη σε μια δήλωση σχετικά με τις εκλογές. Ο πρωθυπουργός τόνισε τις προσδοκίες του κόμματός του, αναφέροντας συγκεκριμένα τους εκλογικούς στόχους.

«40άρια είχαμε, 40άρια θέλουμε – Δεν θα συμβιβαστούμε με τίποτε λιγότερο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη φιλοδοξία για υψηλά ποσοστά στις επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις και την αποφασιστικότητα να μην γίνουν υποχωρήσεις ως προς τους στόχους.

Με πληροφορίες από: Topontiki