Εκλογές στο Ισραήλ: Μαζική προσέλευση στις κάλπες και αναμονή αποτελεσμάτων

Με μαζική προσέλευση στις κάλπες διεξάγονται σήμερα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, οι εκλογές στο Ισραήλ. Πρόκειται για την πρώτη εκλογική αναμέτρηση που λαμβάνει χώρα μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τον πόλεμο που ακολούθησε. Οι κάλπες αναμένεται να κλείσουν στις 22:00, ώρα Ελλάδας και Ισραήλ, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας.

Η εκλογική διαδικασία εν μέσω πολέμου

Η σημερινή εκλογική διαδικασία χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή των πολιτών, γεγονός που υπογραμμίζει το ενδιαφέρον για την πολιτική σκηνή της χώρας σε μια κρίσιμη περίοδο. Το Λικούντ, το κόμμα του νυν πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, υπέβαλε αίτημα για παράταση της ψηφοφορίας, ωστόσο η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή απέρριψε αυτή την πρόταση.

Η εκλογική αναμέτρηση διεξάγεται υπό το βάρος των πρόσφατων γεγονότων, με την επίθεση της Χαμάς και τον επακόλουθο πόλεμο να έχουν επηρεάσει αναμφίβολα το πολιτικό κλίμα. Η μαζική προσέλευση στις κάλπες δείχνει την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην επιλογή της επόμενης κυβέρνησης.

Το ισραηλινό πολιτικό σύστημα και η πρόκληση του συνασπισμού

Η εκλογική βραδιά δεν αναμένεται να δώσει αυτομάτως μια σαφή απάντηση στο ποιος θα κυβερνήσει το Ισραήλ. Στο ισραηλινό πολιτικό σύστημα, η αυτοδυναμία αποτελεί την εξαίρεση, καθιστώντας τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού το μεγάλο στοίχημα για τα κόμματα.

Για να συγκροτηθεί κυβέρνηση, απαιτείται η υποστήριξη τουλάχιστον 61 από τους 120 βουλευτές της Κνεσέτ. Αυτό σημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των κομμάτων θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην τελική έκβαση και στον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.

Η αναμονή για τα exit polls και τα πρώτα επίσημα στοιχεία

Με την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας στις 22:00, τα τηλεοπτικά δίκτυα αναμένεται να μεταδώσουν τα πρώτα exit polls. Αυτές οι εκτιμήσεις θα επικαιροποιούνται συνεχώς όσο συγκεντρώνονται νέα στοιχεία, ωστόσο δεν αποτελούν οριστικό αποτέλεσμα και ενδέχεται να αποκλίνουν από την τελική κατανομή των εδρών.

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή θα προχωρήσει στην καταμέτρηση των πραγματικών ψήφων και στην ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της νύχτας και της επόμενης ημέρας. Σύμφωνα με την εφημερίδα Haaretz, η οποία επικαλείται την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, η πρώτη δέσμη επίσημων εκλογικών αποτελεσμάτων αναμένεται στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα. Ωστόσο, η ολοκλήρωση της καταμέτρησης ενδέχεται να καθυστερήσει έως την Παρασκευή, λόγω του μεγάλου αριθμού ψηφοδελτίων απουσίας που πρέπει να καταμετρηθούν.

Το σενάριο του κυβερνητικού αδιεξόδου και ο ρόλος του Προέδρου

Στην περίπτωση που ούτε ο συνασπισμός του νυν πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ούτε η αντιπολίτευση καταφέρουν να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία των εδρών, ο Νετανιάχου θα παραμείνει ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός. Αυτή η κατάσταση θα διαρκέσει όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Ο Πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ θα αναλάβει να δώσει την εντολή σχηματισμού στον αρχηγό του κόμματος που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να επιτύχει τον σχηματισμό κυβέρνησης. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Εάν κανένας υποψήφιος δεν μπορέσει να εξασφαλίσει τη δεδηλωμένη και την ψήφο εμπιστοσύνης της Κνεσέτ, η χώρα θα οδηγηθεί σε νέες εκλογές, με τη διαδικασία να ξεκινά από την αρχή.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis