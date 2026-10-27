Η εκλογική επιτροπή του Ισραήλ απέρριψε την παράταση της ψηφοφορίας

Η κεντρική εκλογική επιτροπή του Ισραήλ απέρριψε το αίτημα του κόμματος Λικούντ, του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, για παράταση της ψηφοφορίας στις βουλευτικές εκλογές. Η απόφαση αυτή ελήφθη εν μέσω υψηλής συμμετοχής των πολιτών, με τα εκλογικά τμήματα να αναμένεται να κλείσουν την προγραμματισμένη ώρα, στις 22:00, όπως είχε αρχικά οριστεί.

Απόρριψη του αιτήματος για παράταση της ψηφοφορίας

Το αίτημα για παράταση της ψηφοφορίας υποβλήθηκε από το κόμμα Λικούντ, το οποίο ηγείται ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς η εκλογική διαδικασία βρισκόταν σε εξέλιξη. Ωστόσο, η κεντρική εκλογική επιτροπή απέρριψε αυτό το αίτημα, κρίνοντας ότι δεν συντρέχει λόγος για μία τέτοια ενέργεια. Στην ανακοίνωσή της, η επιτροπή υπογράμμισε με σαφήνεια πως το υψηλό ποσοστό προσέλευσης των ψηφοφόρων σε εθνικό επίπεδο καταδεικνύει τη μεγάλη και ενεργή συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία της χώρας.

Η επιτροπή, διατηρώντας το αρχικό χρονοδιάγραμμα, διευκρίνισε ότι τα εκλογικά τμήματα θα κλείσουν στις 22:00. Παρά την απόρριψη του αιτήματος για παράταση, δόθηκε η διαβεβαίωση ότι όλοι οι ψηφοφόροι που θα προσέλθουν εγκαίρως στα εκλογικά τμήματα, δηλαδή πριν από το προγραμματισμένο κλείσιμο, θα έχουν το περιθώριο να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Αυτή η διευκρίνιση στοχεύει να διασφαλίσει την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας και να καθησυχάσει τους πολίτες.

Ρεκόρ συμμετοχής στις κάλπες

Η απόφαση της εκλογικής επιτροπής να μην παρατείνει την ψηφοφορία βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στα εντυπωσιακά στοιχεία συμμετοχής των πολιτών. Συγκεκριμένα, στις 18:00 το απόγευμα της εκλογικής ημέρας, το ποσοστό προσέλευσης των ψηφοφόρων ανερχόταν σε επίπεδο-ρεκόρ, φτάνοντας το 66,7% σε εθνικό επίπεδο. Αυτό το ποσοστό θεωρήθηκε ως ισχυρή και αδιαμφισβήτητη ένδειξη της ενεργής και μαζικής συμμετοχής των πολιτών στις κρίσιμες αυτές εκλογές.

Πέρα από το εθνικό ποσοστό, η συμμετοχή παρουσίασε επίσης σημαντικά νούμερα σε μεγάλες πόλεις της χώρας. Στο Τελ Αβίβ, το ποσοστό των ψηφοφόρων που είχαν προσέλθει στις κάλπες υπολογιζόταν σε 58,6%. Αντίστοιχα, στην Ιερουσαλήμ, η συμμετοχή έφτανε το 55,3%, ενώ στη Χάιφα το ποσοστό ανερχόταν στο 54,5%. Τα στοιχεία αυτά ενίσχυσαν την άποψη της επιτροπής ότι η δημοκρατική διαδικασία εξελισσόταν με μεγάλη συμμετοχή, καθιστώντας αχρείαστη οποιαδήποτε παράταση της ψηφοφορίας.

Αντιδράσεις και προβληματισμοί για την πρόθεση παράτασης

Η πρόθεση του κόμματος Λικούντ για παράταση της ψηφοφορίας είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και προβληματισμούς από πολιτικούς κύκλους. Ο Άιζενκοτ, σχολιάζοντας την κίνηση αυτή, είχε εκφράσει την κατηγορηματική του αντίθεση σε μια τέτοια ενέργεια. Σύμφωνα με τη δήλωσή του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου "ετοιμάζει το έδαφος για να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα" των εκλογών. Αυτή η δήλωση υποδηλώνει μια διάσταση απόψεων και εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ομαλότητα και την ακεραιότητα της εκλογικής διαδικασίας.

Οι δηλώσεις του Άιζενκοτ αντικατοπτρίζουν έναν ευρύτερο προβληματισμό σχετικά με τους πιθανούς λόγους πίσω από το αίτημα για παράταση, ειδικά σε μια περίοδο όπου η συμμετοχή των πολιτών ήταν ήδη σε υψηλά και μάλιστα σε επίπεδα-ρεκόρ. Το ζήτημα της παράτασης αποτέλεσε έτσι ένα σημείο τριβής στην πολιτική αρένα του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της εκλογικής ημέρας, προσθέτοντας μια επιπλέον διάσταση στις εξελίξεις.

Διαδήλωση Παλαιστινίων κατά τη διάρκεια των εκλογών

Παράλληλα με την εκλογική διαδικασία που βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη στο Ισραήλ, πραγματοποιήθηκε και διαδήλωση Παλαιστινίων. Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν ενώ οι πολίτες του Ισραήλ προσέρχονταν στις κάλπες, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την αντίθεσή τους και τις θέσεις τους. Κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης, ακούστηκαν συνθήματα που αφορούσαν την πολιτική κατάσταση και τις σχέσεις στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, οι Παλαιστίνιοι διαδηλωτές φώναζαν: "Μεταξύ τους θα επιλέξουν ποιος είναι ο δυνάστης του παλαιστινιακού λαού". Η διαδήλωση αυτή έλαβε χώρα την ίδια ημέρα με τις βουλευτικές εκλογές, αναδεικνύοντας τις παράλληλες εξελίξεις και τις διαφορετικές οπτικές γωνίες και εντάσεις που επικρατούν στην περιοχή, πέρα από την καθαρά εκλογική διαδικασία.

Με πληροφορίες από: Topontiki