Τα φιλοκυβερνητικά κανάλια στο Ισραήλ προωθούν σενάρια πυρηνικής επίθεσης του Ιράν εν μέσω εκλογών

Σε μια περίοδο όπου η ψηφοφορία βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ισραήλ, φιλοκυβερνητικά τηλεοπτικά κανάλια προχώρησαν σε εκτενείς συζητήσεις που επικεντρώθηκαν σε τρομολαγνικά σενάρια. Ακόμη και την ώρα που οι κάλπες ήταν ανοιχτές, τα κανάλια αυτά φέρεται να έδωσαν έμφαση σε ακραίες προβλέψεις, προκειμένου να προωθήσουν το κόμμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η επένδυση στον φόβο των πολιτών αποτέλεσε κεντρικό στοιχείο της προεκλογικής τους τακτικής, με τις συζητήσεις αυτές να λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής μετάδοσης την Τρίτη.

Το σενάριο της πυρηνικής επίθεσης στο Τελ Αβίβ

Ειδικότερα, οι πανελίστες του φιλοκυβερνητικού καναλιού 14 συζήτησαν ένα σενάριο με ιδιαίτερη βαρύτητα και δυσοίωνες προεκτάσεις. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, το Ιράν θα μπορούσε να εξαπολύσει μια πυρηνική επίθεση, ρίχνοντας μια πυρηνική βόμβα στην πόλη του Τελ Αβίβ. Η πιθανότητα αυτού του καταστροφικού γεγονότος συνδέθηκε άμεσα με το εκλογικό αποτέλεσμα: θα συνέβαινε αν ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χάσει τις εκλογές και εγκαταλείψει το αξίωμά του.

Η συζήτηση αυτή, η οποία διεξήχθη ενώ η ψηφοφορία ήταν ακόμη σε εξέλιξη, παρουσιάστηκε ως μια προσπάθεια να τονιστούν οι ενδεχόμενες συνέπειες μιας αλλαγής στην πολιτική ηγεσία της χώρας. Οι εκπομπές των φιλοκυβερνητικών καναλιών φάνηκε να δίνουν έμφαση στην ανάγκη για σταθερότητα και τη συνέχιση της διακυβέρνησης του Νετανιάχου, χρησιμοποιώντας ως επιχείρημα την αποτροπή τέτοιων ακραίων απειλών από εξωτερικούς παράγοντες.

Οι δραματικές περιγραφές των συνεπειών

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο σχολιαστής προχώρησε σε λεπτομερείς και ανατριχιαστικές περιγραφές των συνεπειών μιας τέτοιας πιθανής πυρηνικής επίθεσης. Ανέφερε ότι «χιλιάδες θα καούν μέχρι θανάτου», υπογραμμίζοντας την τεράστια απώλεια ανθρώπινων ζωών που θα προκαλούσε ένα τέτοιο χτύπημα. Η εικόνα που σκιαγραφήθηκε ήταν αυτή μιας ολοκληρωτικής καταστροφής, με ανυπολόγιστες απώλειες και ζημιές.

Περαιτέρω, ο σχολιαστής τόνισε ότι «κανένα κτίριο δεν θα αντέξει την επίθεση», περιγράφοντας την πλήρη ισοπέδωση των υποδομών της πόλης. Επεσήμανε επίσης ότι «όλοι μέσα σε ένα κτίριο θα πεθάνουν από την κατάρρευσή του και όχι μόνο από την καύση», αναδεικνύοντας την πολλαπλή φύση των θανάτων. Τέλος, αναφέρθηκε ότι «θα υπάρχουν πολύ λίγοι επιζώντες» και ότι «εκατομμύρια μπορεί να υποφέρουν από τραύματα για τα επόμενα χρόνια», σκιαγραφώντας ένα μέλλον γεμάτο πόνο και μακροχρόνιες επιπτώσεις για τον επιζώντα πληθυσμό.

Η δήλωση του παρουσιαστή Σιμόν Ρίκλιν

Στο τέλος της συζήτησης για το σενάριο της πυρηνικής επίθεσης, ο παρουσιαστής Σιμόν Ρίκλιν προέβη σε μια δήλωση που προκάλεσε αίσθηση. Είπε χαρακτηριστικά: «Δεν θέλουμε να τρομάξουμε τον κόσμο». Αυτή η φράση ειπώθηκε μετά από τις εκτενείς και λεπτομερείς περιγραφές των καταστροφικών συνεπειών μιας υποθετικής πυρηνικής επίθεσης, η οποία θα μπορούσε να πλήξει το Τελ Αβίβ.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο χαρακτηρίστηκε ως «τραγελαφικό» στο πλαίσιο των εκλογών, δεδομένης της αντίφασης μεταξύ των δραματικών περιγραφών και της τελικής δήλωσης. Παρά τη δήλωση του παρουσιαστή, η μετάδοση αυτών των σεναρίων, ειδικά σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο όπως αυτή των εκλογών, έχει συχνά απήχηση και επηρεάζει σημαντικό μέρος του κοινού, όπως αναφέρεται στην πηγή.

Προεκλογική τακτική και πιθανός αντίκτυπος στους ψηφοφόρους

Η προσέγγιση των φιλοκυβερνητικών καναλιών, όπως το Κανάλι 14, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, φανερώνει μια συγκεκριμένη τακτική. Ακόμη και την ώρα που η ψηφοφορία βρισκόταν σε εξέλιξη την Τρίτη, τα κανάλια αυτά φέρεται να έδωσαν έμφαση σε ακραία σενάρια, προκειμένου να προωθήσουν το κόμμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η επένδυση στον φόβο των ψηφοφόρων αποτέλεσε βασικό πυλώνα αυτής της στρατηγικής, με την προβολή ενός τόσο σοβαρού σεναρίου να αποσκοπεί στην επίδραση της κοινής γνώμης.

Οι συζητήσεις αυτές, που περιγράφουν καταστροφικές συνέπειες σε περίπτωση εκλογικής ήττας του Νετανιάχου, αποσκοπούν στην κινητοποίηση των ψηφοφόρων υπέρ του. Η αναφορά σε ένα «τραγελαφικό στιγμιότυπο των εκλογών» υποδηλώνει την ακρότητα της κατάστασης, ενώ η επισήμανση ότι «τις περισσότερες φορές – δυστυχώς – έχει απήχηση και επηρεάζει πολύ κόσμο» αναδεικνύει την πιθανή αποτελεσματικότητα τέτοιων τακτικών στο εκλογικό σώμα, ακόμη και αν αυτές χαρακτηρίζονται από υπερβολή.

Με πληροφορίες από: Topontiki