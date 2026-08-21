Ο πρωθυπουργός ευχήθηκε στη Μαντόνα για τα γενέθλιά της και την κάλεσε ξανά στην Ελλάδα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε τις εγκάρδιες ευχές του στην παγκοσμίου φήμης ποπ σταρ Μαντόνα, με αφορμή τα γενέθλιά της, μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Παράλληλα με τις ευχές, ο κ. Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να την προσκαλέσει να επισκεφθεί ξανά την Ελλάδα το επόμενο έτος, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την παραμονή της στη χώρα. Η συγκεκριμένη ανάρτηση, η οποία δημοσιεύτηκε το πρωί της Παρασκευής, 21 Αυγούστου, αποτέλεσε μια κίνηση που αιφνιδίασε πολλούς, καθώς δεν ήταν ευρέως αναμενόμενη.

Οι ευχές του πρωθυπουργού μέσω Instagram

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσει τις ευχές του στην διάσημη καλλιτέχνιδα. Η κίνηση αυτή έγινε μέσω της αναδημοσίευσης ενός βίντεο που είχε αρχικά ανεβάσει η ίδια η Μαντόνα στον προσωπικό της λογαριασμό. Ο πρωθυπουργός ενσωμάτωσε το δικό του μήνυμα στην ανάρτηση, το οποίο ήταν γεμάτο ευχές και φιλοξενία, αναδεικνύοντας τη χαρά του για την επιλογή της Ελλάδας ως προορισμού για τους εορτασμούς της.

Το μήνυμα που συνόδευε την αναδημοσίευση ήταν χαρακτηριστικό της διάθεσης του πρωθυπουργού. Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης έγραψε: «Χρόνια πολλά Μαντόνα! Πολύ χαρούμενος που πέρασες υπέροχες στιγμές στην Ελλάδα. Έλα ξανά του χρόνου!». Με αυτό τον τρόπο, ο πρωθυπουργός όχι μόνο ευχήθηκε για τα γενέθλια της Μαντόνα, αλλά και την προσκάλεσε θερμά να επαναλάβει την επίσκεψή της στην ελληνική επικράτεια στο μέλλον.

Τα 68α γενέθλια και οι εορτασμοί στην Κέρκυρα

Η Μαντόνα επέλεξε την Ελλάδα ως τον τόπο για να γιορτάσει τα 68α γενέθλιά της. Οι εορταστικές εκδηλώσεις για την ποπ σταρ έλαβαν χώρα στο νησί της Κέρκυρας, μια επιλογή που είχε γίνει γνωστή νωρίτερα και είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον. Η παρουσία της διάσημης καλλιτέχνιδας στο ελληνικό νησί προσέδωσε έναν ιδιαίτερο τόνο στις καλοκαιρινές της διακοπές.

Η ίδια η Μαντόνα μοιράστηκε με τους εκατομμύρια διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από τους εορτασμούς. Το βράδυ της Πέμπτης, 20 Αυγούστου 2028, η ποπ σταρ ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Σε αυτό το βίντεο, φαινόταν να σβήνει τα κεράκια της τούρτας της, περιτριγυρισμένη από αγαπημένους της ανθρώπους, ενώ βρισκόταν εντός ενός ιδιωτικού γιοτ, απολαμβάνοντας το εορταστικό κλίμα.

Οι επισκέψεις της σε Μετέωρα και Πάτμο

Πέρα από την Κέρκυρα, όπου πραγματοποιήθηκαν οι εορτασμοί των γενεθλίων της, η Μαντόνα αξιοποίησε την παραμονή της στην Ελλάδα για να επισκεφθεί και άλλα σημαντικά μέρη της χώρας. Το ταξίδι της περιλάμβανε προορισμούς με ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική αξία, αναδεικνύοντας την επιθυμία της να γνωρίσει διαφορετικές πτυχές της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, η διάσημη καλλιτέχνιδα επισκέφθηκε τα Μετέωρα, έναν τόπο που φημίζεται για τα εντυπωσιακά μοναστήρια του, τα οποία είναι χτισμένα πάνω σε βράχους και αποτελούν μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Επίσης, στο πρόγραμμα του ταξιδιού της ήταν και η Πάτμος, ένα νησί με βαθιά θρησκευτική και ιστορική σημασία. Αυτές οι επισκέψεις προσέδωσαν ένα πλούσιο πολιτιστικό και πνευματικό περιεχόμενο στην παραμονή της Μαντόνα στην Ελλάδα.

Με πληροφορίες από: Reader, Newsit