Ρένα Δούρου: Η Τουρκία επαναφέρει τις «γκρίζες ζώνες» – Πυρά στην κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά

Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και τομεάρχισσα Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, με αφορμή την αντίδραση της Άγκυρας στο νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο της Ελλάδας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Η κυρία Δούρου υποστηρίζει ότι η Τουρκία επαναφέρει στο προσκήνιο την παράνομη θεωρία των «γκρίζων ζωνών», κατηγορώντας την ελληνική κυβέρνηση ότι βρίσκεται σε ρόλο σχολιαστή και παρατηρητή.

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Στη δήλωσή της, η Ρένα Δούρου υπογράμμισε ότι η εξωτερική πολιτική της δεξιάς κυβέρνησης είναι επικίνδυνη. Τόνισε την απουσία συνεκτικής εθνικής στρατηγικής έναντι της Τουρκίας εδώ και επτά χρόνια, κάτι που, όπως ανέφερε, επέτρεψε στην Άγκυρα να αμφισβητεί συστηματικά και προκλητικά τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας.

Η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταλογίζει στην κυβέρνηση ότι η στάση της έχει επιτρέψει στην Τουρκία να συνεχίζει και να κλιμακώνει τις αμφισβητήσεις της έναντι της Ελλάδας.

Επανεμφάνιση της θεωρίας των «γκρίζων ζωνών»

Στο επίκεντρο της παρέμβασής της βρίσκεται η πρόσφατη αντίδραση της Τουρκίας στο νέο ελληνικό Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Η κυρία Δούρου υποστηρίζει ότι με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, η Άγκυρα επανέφερε την πάγια τουρκική θεωρία περί «γκρίζων ζωνών».

Αυτή η εξέλιξη, σύμφωνα με τη Ρένα Δούρου, είναι αποκαλυπτική της «επικίνδυνης ΙΧ εξωτερικής πολιτικής» της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η Τουρκία, όπως αναφέρεται, υπενθυμίζει τα Ίμια και «βλέπει γκρίζες ζώνες» διά τουρκικού νόμου στο Αιγαίο, με το υπουργείο Άμυνας της γείτονος να αμφισβητεί το ελληνικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ.

«Γαλάζια Πατρίδα» και ρόλος σχολιαστή

Η Ρένα Δούρου σημείωσε ότι η Τουρκία δεν κάνει βήμα πίσω από το παράνομο και αναθεωρητικό δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας». Επιχειρεί να παγιώσει τον έλεγχό της σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, σε βάρος του διεθνούς δικαίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται, κατά την κυρία Δούρου, στον ρόλο του σχολιαστή και παρατηρητή, χωρίς ουσιαστική αντίδραση. Η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η στάση της Άγκυρας οδηγεί σε μια κατάσταση όπου η Αθήνα εμφανίζεται να πρέπει να ζητά την «άδειά» της για κάθε κίνηση στο Αιγαίο.

Αμφισβήτηση περί «ήρεμων νερών»

Παράλληλα, η Ρένα Δούρου αμφισβήτησε ευθέως το κυβερνητικό αφήγημα περί «ήρεμων νερών» στο Αιγαίο. Όπως ανέφερε, «τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο υφίστανται μόνο στην εσωτερικής χρήσης προπαγάνδα της ελληνικής κυβέρνησης».

Αντίθετα, η κυρία Δούρου έκανε λόγο για κλιμάκωση της έντασης από την τουρκική πλευρά, η οποία επιβάλλει, όπως είπε, την ανάγκη η Αθήνα να ζητά την άδειά της για κινήσεις στο Αιγαίο.

Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τον διάλογο

Την ίδια ώρα, η Ρένα Δούρου ξεκαθάρισε ότι η κριτική προς την κυβέρνηση δεν συνεπάγεται αλλαγή της θέσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία. Το κόμμα παραμένει προσηλωμένο στις πάγιες θέσεις του για την ανάγκη ανοικτών διαύλων επικοινωνίας, αλλά με σαφείς κόκκινες γραμμές.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητεί παράλληλα τη διεκδίκηση επιβολής ευρωπαϊκών κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας, όταν κλιμακώνει τις προκλήσεις της. Επίσης, υποστηρίζει την αξιοποίηση των συμμαχιών της Ελλάδας, προκειμένου η Άγκυρα να δεσμευτεί μακροπρόθεσμα τόσο στον ελληνοτουρκικό όσο και στον ευρωτουρκικό διάλογο.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki