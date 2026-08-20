Ο υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, δήλωσε πως «η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων είναι παράνομη και δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα». Το ζήτημα αυτό έθιξε ο κ. Χατζηβασιλείου κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN το πρωί της Πέμπτης (20/8). Ο υφυπουργός υπογράμμισε τη σταθερή θέση της Ελλάδας απέναντι στις τουρκικές ενέργειες, τονίζοντας την αποφασιστικότητα της χώρας να προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Η αντίδραση του υπουργείου εξωτερικών

Ο κ. Χατζηβασιλείου τόνισε ότι το υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε άμεσα στις προκλητικές ανακοινώσεις της Άγκυρας. Από την πρώτη στιγμή, εκδόθηκε σαφής δήλωση, στην οποία αποτυπώνονται τεκμηριωμένα οι εθνικές θέσεις της χώρας. Η αντίδραση αυτή ήταν άμεση και ξεκάθαρη, χωρίς να αφήσει περιθώρια παρερμηνειών ως προς τη στάση της ελληνικής πλευράς.

Ο υφυπουργός σημείωσε επίσης ότι το προσεχές διάστημα, το ΥΠΕΞ θα προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες διπλωματικές ενέργειες, στο κατάλληλο επίπεδο, προκειμένου να διαφυλάξει τα ελληνικά συμφέροντα και να ενισχύσει τη διεθνή νομιμότητα. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Χατζηβασιλείου επανέλαβε τη θέση του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, ότι η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας δεν ετεροκαθορίζεται και δεν προσδιορίζεται με βάση επιθυμίες ή επινεύσεις τρίτων, αλλά χαράσσεται με γνώμονα αποκλειστικά τα εθνικά συμφέροντα και το Διεθνές Δίκαιο.

Οι λόγοι της παρανομίας των τουρκικών πάρκων

Αναφερόμενος στα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, ο υφυπουργός Εξωτερικών εξήγησε ότι είναι παράνομα για δύο κυρίως λόγους, οι οποίοι άπτονται του Διεθνούς Δικαίου. Ο πρώτος λόγος είναι ότι βρίσκονται σε διεθνή ύδατα. Σε αυτά τα ύδατα, καμία χώρα δεν μπορεί μονομερώς να δημιουργεί προστατευόμενες ζώνες εκτός των χωρικών της υδάτων, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τις όμορες χώρες και χωρίς την αυστηρή τήρηση των προβλέψεων του Διεθνούς Δικαίου.

Ο δεύτερος λόγος που καθιστά τα τουρκικά πάρκα παράνομα είναι ότι εκτείνονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Αυτό το γεγονός, όπως υπογράμμισε ο κ. Χατζηβασιλείου, δεν επηρεάζει νομικά τα ελληνικά δικαιώματα, καθώς η ελληνική υφαλοκρηπίδα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εθνικής κυριαρχίας. Επομένως, τα εν λόγω πάρκα «δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα», όπως είπε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός, καθιστώντας τα νομικά ανίσχυρα.

Η ελληνική απάντηση και ο σχεδιασμός

Ο κ. Χατζηβασιλείου υπενθύμισε ότι οι τουρκικές ενέργειες με τα θαλάσσια πάρκα έρχονται ως παράνομη απάντηση στις νόμιμες κινήσεις της Ελλάδας. Η Ελλάδα έχει προχωρήσει στον σχεδιασμό των δικών της Θαλάσσιων Πάρκων και του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, οι οποίοι βασίστηκαν στο Διεθνές Δίκαιο και φέρουν τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβεβαιώνοντας έτσι τη νομιμότητα και τη διεθνή αναγνώριση των ελληνικών πρωτοβουλιών.

Ο υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν αλλάζει θέσεις και δεν κάνει πίσω στον σχεδιασμό της, τονίζοντας πως συμβαίνει το αντίθετο. Επανέλαβε ότι η χώρα δεν αφήνει αναπάντητη καμία πρόκληση και υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει περίπτωση η ελληνική κυβέρνηση να αποδεχθεί απειλή σε βάρος εθνικών συμφερόντων και κυριαρχικών δικαιωμάτων». Παράλληλα, σημείωσε ότι τα «ήρεμα νερά» δεν αποτελούν αυτοσκοπό, αλλά ένα μέσο για την εξεύρεση κοινού τόπου συνεννόησης μεταξύ των δύο χωρών, με σεβασμό πάντα στο Διεθνές Δίκαιο.

Το ζήτημα των ιρανικών απειλών

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο κ. Χατζηβασιλείου ερωτήθηκε και για τα δημοσιεύματα που αφορούν ιρανικές απειλές. Σε αυτό το ζήτημα, συνέστησε ψυχραιμία, αναφέροντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Διευκρίνισε ότι δεν είναι απλή και εύκολη υπόθεση να πληγούν στόχοι στην Ελλάδα, καθησυχάζοντας το κοινό.

Ο υφυπουργός πρόσθεσε ότι, για την ώρα, δεν έχει γνώση για ζήτημα αναδιάταξης των δυνάμεων. Υπενθύμισε, τέλος, ότι η Ελλάδα έχει επιδείξει στο παρελθόν την ετοιμότητά της να στηρίξει συμμάχους, όπως όταν χρειάστηκε να προσφέρει ασπίδα ασφαλείας στην Κύπρο και τη Βουλγαρία, αντιδρώντας χωρίς καθυστέρηση και επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως παράγοντας σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: Reader