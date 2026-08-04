Το μεσημέρι της Τρίτης, στη Μητρόπολη Αθηνών, πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος απεβίωσε την Κυριακή 2 Αυγούστου, στο σπίτι του στην Αθήνα, ανήμερα των 93ων γενεθλίων του.

Στην τελετή παρευρέθηκαν συγγενείς, φίλοι και συνοδοιπόροι από τη μακρόχρονη πολιτική του πορεία, κατά την οποία υπηρέτησε ως υπουργός, βουλευτής, ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι τους τίμησαν το ιστορικό στέλεχος της ΝΔ.

Πολιτική διαδρομή και κληρονομιά

Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε μια από τις πιο μακροχρόνιες και έμπειρες πολιτικές προσωπικότητες της μεταπολεμικής Ελλάδας, με αξιοσημείωτη κοινοβουλευτική παρουσία που διήρκεσε πάνω από τέσσερις δεκαετίες. Το αποτύπωμά του στην πολιτική ζωή του τόπου είναι αναγνωρίσιμο και σημαντικό.

Στη Μητρόπολη βρέθηκαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, στελέχη της ΝΔ και πολιτικοί από άλλους χώρους για να αποχαιρετήσουν τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Ο επικήδειος λόγος εκφωνήθηκε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ η ταφή θα ακολουθήσει στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Οικογενειακή ζωή και διακρίσεις

Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν παντρεμένος με τη Σόφη Βαρβιτσιώτη, η οποία είχε φύγει από τη ζωή το 2015. Μαζί απέκτησαν τέσσερα παιδιά: τον πρώην υπουργό Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, τον σύμβουλο επικοινωνίας Θωμά Βαρβιτσιώτη, τον αρχιτέκτονα Κωνσταντίνο Βαρβιτσιώτη και τη δημοσιογράφο Ελένη Βαρβιτσιώτη. Είχε τιμηθεί με το Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του Φοίνικος και άλλα ανώτερα παράσημα.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ένας πολιτικός από άλλη εποχή

Κατά την ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη μακρά πολιτική διαδρομή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, επισημαίνοντας το ήθος, τη συνέπεια και την προσήλωσή του στη Δημοκρατία. «Ήταν φτιαγμένος από εκείνο το σπάνιο υλικό, το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι ο εκλιπών είχε διαμορφωθεί μέσα από τις εμπειρίες του πολέμου και των δύσκολων μεταπολεμικών χρόνων.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι ο Γ. Βαρβιτσιώτης δεν αντιμετώπιζε τη δημόσια ζωή ως πεδίο πρόσκαιρων εντυπώσεων, αλλά ως χώρο πραγματικής προσφοράς και ευθύνης. Αναφέρθηκε επίσης στις σπάνιες αρετές του, όπως ο δημιουργικός ριζοσπαστισμός και η απόλυτη αίσθηση του καθήκοντος, που του επέτρεψαν να υπηρετήσει τη χώρα και τη Νέα Δημοκρατία.

Στο τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι αποχαιρετά έναν από τους τελευταίους μεγάλους εκπροσώπους της ιστορικής γενιάς της Νέας Δημοκρατίας, έναν πολιτικό που συνέδεσε το όνομά του με τον κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.