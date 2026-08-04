Στη Μητρόπολη Αθηνών συγκεντρώνονται αυτή τη στιγμή πολιτικοί, φίλοι και συγγενείς για να αποχαιρετήσουν τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, τον πρώην υπουργό και ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος απεβίωσε την περασμένη Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα εκφωνήσει τον επικήδειο λόγο, τιμώντας την πολύχρονη πολιτική του πορεία και την προσφορά του στη δημόσια ζωή της χώρας. Μετά την εξόδιο ακολουθία, η ταφή του θα πραγματοποιηθεί στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η συγκίνηση της απώλειας

Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης έφυγε από τη ζωή στις 15:30 το απόγευμα της Κυριακής 2 Αυγούστου, ήρεμα στο σπίτι του στην Αθήνα. Η απώλειά του συνέπεσε με την ημέρα των γενεθλίων του, γεγονός που προκάλεσε ιδιαίτερη συγκίνηση στους οικείους του. Ο εκλιπών αφήνει πίσω του τέσσερα παιδιά: τον πρώην υπουργό Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, τη δημοσιογράφο Ελένη Βαρβιτσιώτη, καθώς και τους Θωμά και Κωνσταντίνο.

Βιογραφικά στοιχεία

Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 2 Αυγούστου 1933. Ήταν νομικός και πολιτικός, ο οποίος υπηρέτησε ως βουλευτής της ΕΡΕ και της Νέας Δημοκρατίας, υπουργός, ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας από το 1993 έως το 1997. Η κοινοβουλευτική του παρουσία εκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, καθιστώντας τον μία από τις πιο έμπειρες πολιτικές προσωπικότητες της μεταπολεμικής Ελλάδας.

Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ, με ειδίκευση στο Εταιρικό Δίκαιο. Επέστρεψε στην Αθήνα και άρχισε να δικηγορεί, ενώ το 1960 αναγορεύτηκε διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στις εκλογές του 1961 εξελέγη βουλευτής και επανεκλέγηκε στις επόμενες εκλογές.

Κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας, συμμετείχε σε κινήσεις για την αποκατάσταση της δημοκρατίας και συνελήφθη το 1968. Μετά τη μεταπολίτευση, ανέλαβε διάφορες υπουργικές θέσεις και διετέλεσε αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Πολιτική και συγγραφική δραστηριότητα

Από τον Ιανουάριο του 1998 μέχρι τον Αύγουστο του 2010, υπηρέτησε ως πρόεδρος του «Ινστιτούτου Κ. Καραμανλής» και αποσύρθηκε από την πολιτική το 2009, μετά από 48 χρόνια καριέρας. Έχει γράψει πολλές μελέτες και άρθρα σχετικά με νομικά και πολιτικά θέματα, ενώ έχει τιμηθεί με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του Φοίνικος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια.