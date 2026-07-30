Ένταση στη Βουλή: Ζωή Κωνσταντοπούλου και η πρώην εργαζόμενή της σε επεισόδιο με την αστυνομία

Στη Βουλή σημειώθηκε νέο επεισόδιο με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε μια έντονη αντιπαράθεση με τη δημοσιογράφο Βασιλική Πολύζου, με την οποία βρίσκεται σε μακροχρόνια δικαστική διαμάχη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κ. Κωνσταντοπούλου εισήλθε στο κυλικείο των αστυνομικών της Βουλής, όπου βρισκόταν η Πολύζου, ζητώντας εξηγήσεις για την παρουσία της. Κατά την είσοδό της, φέρεται να κατέγραφε με το κινητό της το περιστατικό, επαναλαμβάνοντας ερωτήσεις όπως «Τι δουλειά έχει αυτή εδώ;». Απευθυνόμενη στον φρούραρχο, υποστήριξε ότι συγκαλύπτει την παρουσία της δημοσιογράφου και ζήτησε την παρέμβαση της Αστυνομίας.

Λίγη ώρα αργότερα, περιπολικό έφτασε έξω από το κτίριο της Βουλής. Ο φρούραρχος συνόδευσε τη Βασιλική Πολύζου μέχρι την έξοδο, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου συνέχισε να καταγράφει το περιστατικό. Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι η δημοσιογράφος δεν είχε μαζί της δελτίο ταυτότητας και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος για εξακρίβωση στοιχείων.

Αντιδράσεις και νομικές ενέργειες

Από την πλευρά της, η Βασιλική Πολύζου υποστηρίζει ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου την κατηγόρησε δημοσίως ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης και ότι της παρεμπόδισε την αποχώρηση από το κυλικείο. Έχει δηλώσει ότι προτίθεται να καταθέσει μήνυση για παράνομη παρεμπόδιση και για παράνομη βιντεοσκόπηση, ζητώντας να κινηθούν οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες.

Απαντώντας στις αναφορές, η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε «ψευδή» τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν. Σε δηλώσεις της στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, υποστήριξε ότι η Βασιλική Πολύζου δεν υπήρξε ποτέ εργαζόμενη στην Πλεύση Ελευθερίας και επανέλαβε ότι έχει υποβάλει μήνυση εναντίον της για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Παράλληλα, ανέφερε ότι κάλεσε τον φρούραρχο, τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «ιδιαίτερα σοβαρό» και αναφερόμενη σε καταγγελία που έχει ήδη υποβάλει σχετικά με τη λειτουργία «θύλακα της αστυνομίας» εντός της Βουλής.

Ιστορικό της αντιπαράθεσης

Η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο γυναικών δεν είναι καινούργια. Η Βασιλική Πολύζου, η οποία είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με την Πλεύση Ελευθερίας, έχει προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας και στη Δικαιοσύνη διεκδικώντας δεδουλευμένες αποδοχές, με την υπόθεση να είναι σε εξέλιξη. Από την άλλη πλευρά, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει αμφισβητήσει δημοσίως την ιδιότητα και τους ισχυρισμούς της Πολύζου, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν καταγγελίες και να βρίσκονται σε συνεχή δικαστική και δημόσια σύγκρουση, η οποία πλέον έχει μεταφερθεί και εντός του Κοινοβουλίου.