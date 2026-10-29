Φαινόμενα σε σημαντικό μέρος της χώρας αναμένονται την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, με σταδιακή εξασθένηση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι θερμοκρασίες θα είναι σχετικά χαμηλές για την εποχή, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν έως και 6 μποφόρ. Τοπικές βροχοπτώσεις θα εκδηλωθούν κυρίως στα βορειοανατολικά και ανατολικά ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στο Αιγαίο και στην Κρήτη.

Η γενική πρόγνωση και τα φαινόμενα

Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη θα επικρατήσουν νεφώσεις σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Τοπικές βροχοπτώσεις αναμένονται κυρίως στα βορειοανατολικά και ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα, στην Εύβοια, στις περιοχές του Αιγαίου και στην Κρήτη. Αυτά τα φαινόμενα προβλέπεται να παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση.

Από το απόγευμα της ίδιας ημέρας, οι βροχοπτώσεις θα περιοριστούν κυρίως στην Κρήτη. Παράλληλα, οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες, ιδιαίτερα στα βόρεια και ανατολικά τμήματα της χώρας.

Οι θερμοκρασίες ανά περιοχή

Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα για την εποχή, με σημαντικές διαφορές ανά γεωγραφική περιοχή. Στη Δυτική Μακεδονία, ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 3 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη, οι τιμές θα είναι μεταξύ 8 και 21 βαθμών Κελσίου.

Στη Θεσσαλία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 19 βαθμούς, ενώ στην Ήπειρο από 5 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Για τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, η πρόβλεψη κάνει λόγο για θερμοκρασίες από 7 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 10 έως 19 βαθμούς. Στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, ο υδράργυρος θα φτάσει από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα αναμένονται θερμοκρασίες από 14 έως 18 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στις ελληνικές θάλασσες

Όσον αφορά τους ανέμους, στο Αιγαίο Πέλαγος θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 έως 6 μποφόρ. Αυτή η ένταση αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τις θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου.

Στο Ιόνιο Πέλαγος, οι άνεμοι θα είναι πιο ήπιοι και θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις. Η έντασή τους προβλέπεται να κυμανθεί μεταξύ 2 και 4 μποφόρ, δημιουργώντας πιο ήπιες θαλάσσιες συνθήκες σε σχέση με το Αιγαίο.

Η πρόγνωση για την Αττική

Στην περιοχή της Αττικής, αναμένονται νεφώσεις κατά τη διάρκεια της Πέμπτης. Τοπικές βροχοπτώσεις θα εκδηλωθούν έως το μεσημέρι, επηρεάζοντας κυρίως τα βόρεια τμήματα του νομού. Μετά το μεσημέρι, τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι στην Αττική θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 2 έως 4 μποφόρ. Κατά το μεσημέρι και το απόγευμα, η ένταση των ανέμων προβλέπεται να ενισχυθεί, φτάνοντας τα 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στον νομό Θεσσαλονίκης, η ημέρα θα χαρακτηριστεί από αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα γίνονται πυκνότερες. Δεν αναφέρονται συγκεκριμένα φαινόμενα βροχόπτωσης για την περιοχή.

Οι άνεμοι στη Θεσσαλονίκη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση που θα κυμαίνεται από 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης αναμένεται να κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Με πληροφορίες από: News.gr