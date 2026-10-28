Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων: «Κόκκινη προειδοποίηση» για πολλές περιοχές

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε σήμερα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026, επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της ανατολικής Ελλάδας. Τα φαινόμενα αυτά είναι πιθανό να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται για τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα, όπου προβλέπονται τα πιο έντονα φαινόμενα και έχει εκδοθεί «κόκκινη προειδοποίηση».

Επικίνδυνα φαινόμενα σε ανατολική Ελλάδα

Σύμφωνα με το δελτίο της ΕΜΥ, οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένονται να επηρεάσουν μεγάλο μέρος της ανατολικής χώρας. Η προειδοποίηση αφορά ένα ευρύ φάσμα περιοχών, με την ένταση των φαινομένων να διαφοροποιείται ανάλογα με τη γεωγραφική θέση. Η ΕΜΥ τονίζει την πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, γεγονός που καθιστά την κατάσταση πιο σύνθετη και απαιτεί αυξημένη επαγρύπνηση από τους πολίτες και τις αρμόδιες αρχές.

Η «κόκκινη προειδοποίηση» σηματοδοτεί τις περιοχές όπου τα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα. Αυτές οι περιοχές περιλαμβάνουν τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες των συγκεκριμένων περιοχών καλούνται να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, ακολουθώντας τις οδηγίες που εκδίδονται από την Πολιτική Προστασία.

Πιο αναλυτικά οι προβλέψεις για την Τετάρτη

Για σήμερα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026, οι κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται να εκδηλωθούν σε συγκεκριμένες περιοχές με διαφορετική ένταση και διάρκεια. Στη Θεσσαλία, και ειδικότερα στους νομούς Μαγνησίας και Λάρισας, καθώς και στις Σποράδες και την Εύβοια, τα φαινόμενα θα είναι έντονα έως αργά τη νύχτα, γι' αυτό και ισχύει η «κόκκινη προειδοποίηση».

Παράλληλα, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως αργά το βράδυ, για τις οποίες έχει εκδοθεί «πορτοκαλί προειδοποίηση». Αντίστοιχα, στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, και κυρίως στους νομούς Φωκίδας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας, τα φαινόμενα θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα, επίσης με «πορτοκαλί προειδοποίηση».

Συστάσεις και κινητοποίηση της Πολιτικής Προστασίας

Ενόψει των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, η Πολιτική Προστασία έχει εκδώσει συστάσεις προς τους πολίτες και έχει θέσει αρκετές περιοχές της χώρας σε κατάσταση κινητοποίησης, γνωστή ως «Red Code». Αυτή η κατάσταση υποδηλώνει αυξημένη ετοιμότητα και συντονισμό των αρχών για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν από την κακοκαιρία.

Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας αποσκοπούν στην ενημέρωση και την προστασία του κοινού, προτρέποντας τους κατοίκους των επηρεαζόμενων περιοχών να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων. Η κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων είναι σε πλήρη εξέλιξη για την παροχή βοήθειας όπου κριθεί απαραίτητο και την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων.

Περιοχές σε κατάσταση «Red Code»

Συγκεκριμένα, σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» έχουν τεθεί οι εξής Περιφερειακές Ενότητες: Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, οι Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, οι Περιφερειακές Ενότητες Σποράδων, Μαγνησίας και Λάρισας έχουν τεθεί σε «Red Code».

Επιπλέον, οι Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσων και οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων βρίσκονται επίσης σε κατάσταση κινητοποίησης. Αυτή η εκτεταμένη κινητοποίηση υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των προβλεπόμενων καιρικών φαινομένων και την ανάγκη για άμεση και αποτελεσματική αντίδραση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την ασφάλεια των πολιτών και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων.

Με πληροφορίες από: News.gr