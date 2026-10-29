Επιμένουν οι βροχές και οι καταιγίδες – Νέα κακοκαιρία από την Κυριακή με πτώση θερμοκρασίας

Η κακοκαιρία συνεχίζεται σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, με βροχές και καταιγίδες να πλήττουν διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ ο «κόκκινος συναγερμός» παραμένει σε ισχύ για συγκεκριμένες γεωγραφικές ενότητες. Παράλληλα, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για την προσέγγιση ενός νέου βαρομετρικού χαμηλού από την Κυριακή, το οποίο αναμένεται να φέρει εκτεταμένες βροχοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας.

Η τρέχουσα κατάσταση και ο «κόκκινος συναγερμός»

Μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης, 29 Οκτωβρίου 2026, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί στην Αττική, με βροχές και καταιγίδες. Ο κόκκινος συναγερμός (Red Code) παραμένει ενεργός για τις Σποράδες, την Ανατολική Θεσσαλία και τη Μαγνησία, τη Βόρεια Εύβοια, καθώς και τα Δωδεκάνησα.

Στις προαναφερθείσες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες, με τα φαινόμενα στα Δωδεκάνησα να διατηρούνται έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης. Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του ΕΡΤnews, Γιώργου Εμμανουήλ, τοπικές βροχοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα τις επόμενες ώρες.

Εξασθένηση ανέμων και μικρή άνοδος θερμοκρασίας

Παράλληλα με τις βροχοπτώσεις, οι άνεμοι αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά, φτάνοντας τα 7 μποφόρ, ενώ το κρύο θα παραμείνει αισθητό σε αρκετές περιοχές. Σταδιακά, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μια μικρή άνοδο.

Η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από 20 έως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αθήνα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 20 βαθμούς.

Πρόγνωση για την Παρασκευή και το Σάββατο

Την Παρασκευή, ο καιρός θα παραμείνει άστατος σε γενικές γραμμές. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές σε διάφορες περιοχές της χώρας, αλλά θα υπάρξουν και διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία την ημέρα αυτή θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο αναμένονται εκ νέου τοπικές βροχοπτώσεις. Ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα, με αποτέλεσμα τα φαινόμενα να επεκτείνονται σε μεγάλο μέρος της επικράτειας, προετοιμάζοντας το έδαφος για την επερχόμενη κακοκαιρία.

Νέα κακοκαιρία από την Κυριακή με πτώση θερμοκρασίας

Την Κυριακή, ένα νέο χαμηλό βαρομετρικό σύστημα θα προσεγγίσει τη χώρα, αυτή τη φορά από τα δυτικά. Το σύστημα αυτό αναμένεται να φέρει αρκετές βροχές στις δυτικές και βόρειες περιοχές της Ελλάδας, καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Την νέα αυτή κακοκαιρία, η οποία θα συνοδευτεί από βροχές και πτώση της θερμοκρασίας, επιβεβαιώνει και ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Σύμφωνα με τις επισημάνσεις του, στις αρχές Νοεμβρίου οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν γύρω στους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη του καιρού στις αρχές Νοεμβρίου

Αυξημένες βροχοπτώσεις προβλέπονται για την Κυριακή και τη Δευτέρα, σηματοδοτώντας την έναρξη του νέου κύματος κακοκαιρίας. Μετά την πρόσφατη κακοκαιρία, ο καιρός παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τις βροχοπτώσεις να περιορίζονται κυρίως στα ανατολικά και νότια.

Οι άνεμοι και οι θερμοκρασίες διαμορφώνουν ένα περισσότερο φθινοπωρινό σκηνικό, χωρίς ωστόσο να αναμένονται ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες αρχικά. Αναλυτικοί προγνωστικοί χάρτες παρουσιάζουν την εξέλιξη των βροχοπτώσεων, των ανέμων και της θερμοκρασίας, καθώς και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των περιοχών της Ελλάδας, εξετάζοντας την προοπτική του καιρού για το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Με πληροφορίες από: Newsit